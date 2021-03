ROUNDUP: Großbrand in indonesischer Raffinerie - Viele Verletzte

JAKARTA (dpa-AFX) - Bei einem Großbrand in einer Raffinerie in Indonesien sind am Montag mindestens 20 Menschen verletzt worden. Der Brand sei kurz nach Mitternacht von einer Explosion in der Anlage in Indramayu in der Provinz West-Java ausgelöst worden, teilten die Behörden mit. Rund 1000 Menschen, die in der Nähe der Raffinerie lebten, mussten in Sicherheit gebracht werden. Nach ersten ungesicherten Erkenntnissen der Feuerwehr hatte möglicherweise ein Blitzeinschlag das Feuer ausgelöst.

"Was den Brand ausgelöst hat, ist bislang noch unklar, aber zu der Zeit regnete und blitzte es", sagte Ifky Sukarya, Sprecher der indonesischen Energieriesen Pertamina. Unter den 20 Verletzten erlitten vier Studenten schwere Verbrennungen. Sie gingen an der Raffinerie vorbei als diese explodierte. Ein Mensch sei - äußerlich zwar unverletzt - an einem Herzinfarkt gestorben, der scheinbar durch die Explosion ausgelöst worden war. Darüber hinaus wurden drei Menschen vermisst. Durch die Explosion wurden sie in ein Reisfeld geschleudert, wie Augenzeugen berichteten./apa/DP/men