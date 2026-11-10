DAX 26.347 +0,3%ESt50 6.328 +0,6%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,53 -3,0%Nas 24.901 -1,4%Bitcoin 65.471 -2,3%Euro 1,1157 -0,6%Öl 92,0 -0,6%Gold 4.018 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP: Grüne kritisieren Haushaltsplan Klingbeils zur Autobahn - 'Erpressung'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen haben Haushaltspläne von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zur bundeseigenen Autobahn GmbH scharf kritisiert. "Klingbeil räumt den Autobahn-Etat leer, obwohl die neuen und teuren Kreditmöglichkeiten für die Autobahn GmbH noch nicht einmal beschlossen sind", sagte die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta der Deutschen Presse-Agentur.

Werbung

Die Autobahn GmbH des Bundes soll 2027 für Investitionen rund zwei Milliarden Euro weniger bekommen als bisher geplant - in Summe dann rund 2,4 Milliarden Euro. Das geht aus der Vorlage des Finanzministeriums zur sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am Donnerstag zum Haushalt 2027 hervor. In den Folgejahren sollen die Verpflichtungsermächtigungen weiter abgesenkt werden. Die Vorlage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Piechotta sagte, Klingbeil zwinge das Parlament, seinen Vorschlag der Kreditfinanzierung der Autobahn durchs Parlament zu bringen. "Sonst müssen viele Bauprojekte im nächsten Jahr gestoppt werden. Das ist Erpressung, denn die Regierungspläne zur Kreditfähigkeit der Autobahn GmbH sind im Bundestag umstritten und kaum mehrheitsfähig."

Geplante Reform

Die Bundesregierung plant eine Finanzreform der Autobahn GmbH des Bundes. Bisher erfolgt die Finanzierung der Gesellschaft aus dem Bundeshaushalt, sie bekommt Mittel für Investitionen, Betriebs- und Verwaltungsausgaben. Dazu kommen Gelder aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen zur Modernisierung der Infrastruktur für den Erhalt von Brücken.

Werbung

Künftig soll die Autobahn GmbH ab 2027 Kredite aufnehmen und Anleihen begeben können. Außerdem soll sie ab 2028 Einnahmen aus der Lkw-Maut erhalten - entsprechend verringert werden sollen die Ausgaben für die Autobahn GmbH im Haushalt.

Nimmt Haushalt Reform vorweg?

Über die Reform wird derzeit im Bundestag beraten. Isabel Cademartori, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, sagte, es gebe noch Fragen zur Ausgestaltung. Man werde sich die gebotene Zeit und Gründlichkeit nicht nehmen lassen. Sie machte deutlich, es sei möglich, dass die Autobahn nicht ab Januar kreditfähig werde. Der Haushaltsausschuss solle einer Kürzung zustimmen, die auf Grundlage eines Gesetzes stattfinde, das noch nicht beschlossen wurde./hoe/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.