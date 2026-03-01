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ROUNDUP: Güterschiff rammt Brücke im Hafen von Neuss und steckt fest

24.03.26 16:14 Uhr

NEUSS (dpa-AFX) - Ein mit Containern beladenes Güterschiff hat im Hafen von Neuss eine Brücke gerammt. Zwei leere Container fielen dabei ins Wasser - weitere befanden sich in Schieflage, wie die Polizei mitteilte. Nach jetzigem Stand gebe es keine Verletzten. Die Brücke, über die nur die Hafenbahn fährt, sei für den Verkehr gesperrt worden und werde jetzt auf Schäden geprüft.

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Das Schiff hatte sich unter der Brücke verkeilt. Da es sich dabei um eine Hubbrücke handelte, habe man diese so schnell wie möglich angehoben, um das Schiff zu lösen, hieß es. Dabei sei noch mehr von der instabilen Ladung des Schiffes ins Wasser gefallen.

Einsatz auf dem Wasser und in der Luft

Mehrere Boote der Polizei, Wasserwacht und Feuerwehr rückten an. Zusätzlich sicherten Arbeits- und Kranschiffe aus dem Hafen die verlorene Fracht, damit sie nicht in Richtung Rhein treibt.

Ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um zu überwachen, ob die über Bord gegangenen Container das Wasser verunreinigen. Dies sei den Angaben nach nicht der Fall gewesen. Warum das Schiff die Brücke gerammt hat, muss laut Polizei noch ermittelt werden./fro/DP/jha