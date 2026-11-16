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ROUNDUP: Hacker scheitern mit Attacke auf BundID-Konten

BERLIN (dpa-AFX) - Unbekannte Hacker haben mit einer Cyberattacke vergeblich versucht, massenhaft die digitalen Bürgerkonten des Bundes (BundID) zu kapern. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) berichtet, überzogen die Täter das System mit einer Welle automatisierter Anmeldeversuche. Ein Sprecher des Bundesdigitalministeriums bestätigte die Angaben.

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Dank eingeleiteter Schutzmaßnahmen sei der Angriff Leere gelaufen. Anhaltspunkte dafür, dass die Angreifer tatsächlich Daten abgreifen oder in fremde Profile eindringen konnten, lägen aktuell nicht vor.

BundID-Zugänge blockiert

Für viele Bürgerinnen und Bürger zog der Vorfall dennoch spürbare Konsequenzen nach sich: Weil die Schutzmechanismen bei den zahlreichen Fehlversuchen anschlugen, wurden betroffene Zugänge aus Sicherheitsgründen blockiert. Die jeweiligen Inhaber erhielten daraufhin automatisch generierte Benachrichtigungen mit der Aufforderung, ein neues Passwort zu vergeben.

Zum genauen Ausmaß des Vorfalls - etwa der Zahl der gesperrten Profile - sowie zu den konkreten Abwehrschritten machte die Cybersicherheitsbehörde gegenüber der Zeitung keine Angaben.

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Zentraler digitaler Schlüssel

Die BundID fungiert als zentraler digitaler Schlüssel für Behördengänge im Internet. Wer ein solches Konto anlegt, kann sich damit auf den Portalen verschiedener Ämter identifizieren und Anträge

- beispielsweise auf BAföG, Elterngeld oder Wohngeld - online

stellen. Hinterlegte Stammdaten wie Name und Anschrift werden dabei automatisch in die entsprechenden Formulare übertragen./chd/DP/stw

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