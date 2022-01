ROUNDUP: Heidelbergcement übertrifft eigene Prognosen und Markterwartungen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat das Geschäftsjahr 2021 überraschend gut abgeschlossen. Dabei lief es besser als zuletzt selbst erwartet. Auch die aktuellen Prognosen der Finanzanalysten seien übertroffen worden. Die Aktie reagierte am Montagabend nach der unangekündigten Vorlage von vorläufigen Zahlen mit einem Kursprung. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate um knapp 3 Prozent zu.

Der vorläufige Umsatz im Geschäftsjahr 2021 liegt voraussichtlich in einer Größenordnung von 18,7 Milliarden Euro, wie Heidelbergcement am Montagabend in Heidelberg mitteilte. Dies entspreche einer Steigerung von etwa 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis (vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten). Heidelbergcement hatte für das Jahr 2021 einen leichten Anstieg des Umsatzes vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten in Aussicht gestellt.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erreichte voraussichtlich 3,875 Milliarden Euro - was eine Steigerung von etwa 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis bedeute. Hier hatte Heidelbergcement einen "starken Anstieg" erwartet. Finanzanalysten rechneten hier laut einer von Heidelbergcement in Auftrag gegebenen Umfrage mit 3,826 Milliarden Euro.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern (Ebit) lag 2021 den vorläufigen Angaben zufolge bei 2,614 Milliarden Euro, ein Plus von etwa 12 Prozent zum Vorjahr. Heidelbergcement hatte hier einen "starken Anstieg" erwartet. Der Kapitalmarkt rechnete laut Heidelbergcement mit 2,509 Milliarden Euro.

Gründe für den insgesamt überraschend guten Geschäftsverlauf nannte Heidelbergcement nicht. Die vollständigen vorläufigen Geschäftszahlen sollen am 24. Februar 2022 veröffentlicht werden. Im dritten Quartal hatten hohe Energiepreise auf die Ergebnisse gedrückt./stk/he