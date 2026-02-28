DAX23.539 -0,8%Est505.736 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4500 -5,3%Nas22.351 -0,6%Bitcoin61.942 -3,4%Euro1,1521 -0,2%Öl109,0 +5,3%Gold4.862 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX in Rot -- US-Börsen im Minus -- thyssenkrupp nucera: Großauftrag treibt Erwartungen -- SAP, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA im Fokus
Top News
NEL-Aktie klettert: Berenberg senkt Kursziel, hebt aber neue Alkaline-Generation positiv hervor NEL-Aktie klettert: Berenberg senkt Kursziel, hebt aber neue Alkaline-Generation positiv hervor
Tech-Aktien profitieren: Samsung plant Chipverträge - NVIDIA erhält grünes Licht für H200-Chipverkäufe Tech-Aktien profitieren: Samsung plant Chipverträge - NVIDIA erhält grünes Licht für H200-Chipverkäufe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

ROUNDUP: Heideldruck will im Geschäft mit Drohnenabwehr Fuß fassen - Kurssprung

18.03.26 16:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,44 EUR 0,12 EUR 9,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
16.893,6 PKT -23,9 PKT -0,14%
Charts|News|Analysen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen orientiert sich weiter in den Verteidigungsbereich. Zusammen mit der US-amerikanisch-israelischen Ondas Autonomous Systems soll ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden. Dabei gehe es um den Aufbau eines Shops für den wachsenden Markt autonomer Drohnenabwehrsysteme, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Heidelberg mit. Die im SDAX notierte Aktie legte deutlich zu.

Wer­bung

Aufsichtsrat und Vorstand hätten dem Vorhaben zugestimmt, die Gründung stehe aber noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Behörden. Heidelberger Druck will sich mit 49 Prozent an dem Joint Venture beteiligen, der Rest liege beim Partner.

Die Ondas Autonomous Systems ist den Angaben zufolge eine Tochter der Ondas Holding, einem Anbieter autonomer Verteidigungs- und Sicherheitssysteme. Ondas' Produkte sollen über das Gemeinschaftsunternehmen in Deutschland und in der Ukraine vermarktet werden. Später soll der Vertrieb auf Europa ausgedehnt werden. Zudem sollen die Produkte kurz- und mittelfristig weiterentwickelt werden und dann die Montage lokal erfolgen. Auch werde eine Fertigung im industriellen Maßstab auf Basis europäischer Lieferketten angestrebt.

Für Heideldruck ist dies ein weiterer Schritt in den Rüstungsbereich. Um neue Wachstumsfelder zu erschließen, hatte der Konzern bereits im Sommer 2025 eine strategische Partnerschaft mit Vincorion verkündet, die auf die gemeinsame Entwicklung und Fertigung von Systemen im Verteidigungssektor abzielt.

Wer­bung

An der Börse hatte diese Ankündigung für eine Rally der Heidelberger-Druck-Aktie gesorgt. Der Kurs der Aktie legte innerhalb weniger Tage um rund drei Viertel auf etwas mehr als 2,80 Euro zu. Doch die Euphorie über den Einstieg in das boomende Rüstungsgeschäft ließ schnell wieder nach.

Der Kurs bröckelte in den Wochen und Monaten danach wieder ab und fiel bis auf 1,30 Euro. Am Mittwoch zog der Kurs nach der Ankündigung des geplanten Gemeinschaftsunternehmens im Drohnenabwehr-Bereich zunächst um bis zu 13 Prozent an. Das Papier konnte das zweistellige Plus aber nicht lange halten; zuletzt verteuerte sich die Aktie um knapp acht Prozent auf 1,43 Euro.

Die Aktie des Maschinenbauers gilt als schwankungsanfällig - so fiel der Kurs von mehr als 3 Euro Anfang 2022 bis auf weniger als einen Euro im Jahr 2024. Mit einem Börsenwert von rund 440 Millionen Euro gehört das Unternehmen im SDax zu denjenigen mit einer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung./tav/zb/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberger Druckmaschinen

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberger Druckmaschinen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

DatumRatingAnalyst
06.02.2026Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
05.02.2026Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
14.11.2025Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
12.11.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
04.08.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
04.08.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
31.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
21.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
11.06.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
05.02.2026Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
14.11.2025Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
01.09.2021Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
10.02.2021Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.05.2022Heidelberger Druckmaschinen VerkaufenDZ BANK
09.02.2022Heidelberger Druckmaschinen VerkaufenDZ BANK
05.08.2021Heidelberger Druckmaschinen VerkaufenDZ BANK
28.04.2021Heidelberger Druckmaschinen KaufDZ BANK
10.02.2021Heidelberger Druckmaschinen VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberger Druckmaschinen AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen