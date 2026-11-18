BERLIN (dpa-AFX) - Die stressigen Zeiten mit immer neuen Krisen und hohen Preisen machen vielen Menschen in ganz Deutschland zu schaffen. Doch welche Rolle für das Lebensgefühl spielen die Bedingungen vor Ort? Laut einer Umfrage für die Bundesregierung gibt es ein breites Verbundenheitsgefühl mit der eigenen Heimat - und tendenziell mehr Zukunftssorgen in Städten als auf dem Land. Gesehen werden regionale Stärken und Schwächen von Verkehr bis Bildung.

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Agrarminister Alois Rainer (CSU), der in der Regierung auch für Heimatpolitik zuständig ist, sagte in Berlin: "Heimat ist ein Stabilitätsanker. Gerade in einer Welt, die sich rasant verändert, gibt sie Orientierung und Halt." Diesen unschätzbaren Wert müsse man stärken. Als eine Bestandsaufnahme für die Politik legte das Ressort einen ersten "Heimatreport" vor - eine Umfrage des Instituts Info unter 3.054 Menschen ab 16 Jahren vom 8. April bis zum 9. Mai.

Große Verbundenheit mit der Heimat

Die Ergebnisse der repräsentativen Erhebung zeichneten ein schönes, aber auch nachdenklich stimmendes Bild, sagte Rainer. Alles in allem fühlen sich demnach 79 Prozent mit ihrem Wohnort oder ihrer Region sehr oder ziemlich verbunden - bezogen auf Deutschland 74 Prozent. Dabei löst der Begriff Heimat für 80 Prozent ein Gefühl der Vertrautheit aus, 65 Prozent nannten Sicherheit und Geborgenheit, 53 Prozent Zusammenhalt, 40 Prozent Stolz. Die häufigsten konkreten Aspekte sind Natur und Landschaft und das eigene soziale Umfeld.

Bei der Sicht auf die Lebensbedingungen vor Ort zeigten sich in der Umfrage tendenziell mehr Sorgen in Ballungsräumen. Insgesamt erwarten 43 Prozent eine Verschlechterung an ihrem Wohnort oder in ihrer Region in den nächsten drei Jahren. Dabei sind es in großstädtischen Räumen sogar 47 Prozent - in eher ländlichen 41 Prozent und in sehr ländlichen Räumen 38 Prozent. Dass die Bedingungen vor Ort in etwa gleich bleiben, erwarten bundesweit 42 Prozent.

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Ärgernisse Verkehr und Digitales

Als Schwäche der eigenen Heimat wurde am häufigsten die Verkehrssituation mit Bussen und Bahnen, Straßen, Radwegen und Möglichkeiten für E-Autos genannt. Für "eher nicht so gut" halten diese 30 Prozent, eher unzufrieden mit Mobilfunk und Internet sind 20 Prozent. Die am häufigsten genannte Stärke war das Versorgungsangebot am Wohnort von Einzelhandel bis Gesundheit, das fast zwei Drittel (64 Prozent) als "eher gut" einschätzen. Mit der Erreichbarkeit und Qualität von Kitas und Schulen sind demnach 60 Prozent eher zufrieden.

Die Ergebnisse des "Heimatreports" sollten nun in die Arbeit aller Ministerien einfließen, sagte Rainer. Im Fokus stünden verlässliche Perspektiven für Landwirte, Ernährungswirtschaft, Handwerk und Mittelstand als Rückgrat der Regionen - etwa mit weiterem Bürokratieabbau. Geplant seien ein Austausch mit dem Deutschen Städtetag und weitere "Heimat-Dialoge" des Ministeriums jeweils mit Ländern, Kommunen, Vereinen, Unternehmen und Ehrenamtlern.

Dialoge vor Ort

Im Sommer hatte Rainer bereits eine Agenda mit dem Titel "Miteinander ist es Heimat" vorgelegt, die vor allem mehr Vor-Ort-Präsenz und Dialog verspricht. Zusätzliches Geld stellte sie angesichts der angespannten Haushaltslage nicht in Aussicht. Der Minister betonte, dass Dialogformate auch in großen Städten vorgesehen sind, um dortige Sorgen und Forderungen genauer zu ermitteln.

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Wichtig sei ihm auch, dass Deutschland mehr sei "als ein ständiger Ost-West-Vergleich", sagte Rainer. Eine Auswertung, die aus mehreren Faktoren einen Grad der Heimatverbundenheit ermittelt, zielt daher auf die vier Landesteile, Nord, Ost, Süd und West - wobei Mecklenburg-Vorpommern zum Norden zählt./sam/DP/jha