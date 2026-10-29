ROUNDUP: Henkel setzt mehr um als erwartet und erhöht Umsatzprognose

29.10.26 10:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterhersteller Henkel (Henkel vz) hat im dritten Quartal mehr Umsatz gemacht als erwartet. Dabei profitierte der Konzern stark von höheren Preisen. Die Verkaufsmengen legten ebenfalls zu, jedoch nicht so deutlich, teilte Henkel überraschend am Donnerstag in Düsseldorf mit. Für die Erlösentwicklung zeigte sich Henkel für das laufende Jahr optimistischer. Zudem passte der Hersteller bekannter Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite seine Ergebnisprognosen an. Am Markt kamen die Aussagen gut an.

Werbung

Die im DAX notierte Aktie legte im frühen Handel bis zu knapp drei Prozent zu. Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, lag am Vormittag aber immer noch etwas mehr als ein Prozent im Plus. Seit Ende 2025 legte der Kurs um fast 14 Prozent zu und damit circa acht Prozentpunkte mehr als der Dax. Im vergangenen Jahr hatte das Papier mit einem Abschlag von 18 Prozent zu den größten Verlierern unter den deutschen Standwerten gehört.

Im laufenden Jahr kommt das Papier auf einen Kursgewinn von rund 15 Prozent. Callum Elliott vom Analysehaus Bernstein nannte die Ergebnisse "insgesamt sehr erfreulich", auch wenn noch Details fehlten. Sowohl der Bereich Klebstoffe als auch das Konsumentengeschäft hätten die Erwartungen deutlich übertroffen. Zudem lägen die Absatzmengen - trotz der deutlichen Preiserhöhungen - über den Erwartungen. Dies seien ausgesprochen positive Signale.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal vorläufigen Berechnungen zufolge um elf Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - lag das Plus bei 6,5 Prozent. Höhere Preise machten dabei 5,4 Prozentpunkte des Wachstums aus, während die Verkaufsmengen 1,1 Prozentpunkte beitrugen. Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Beide Sparten wuchsen dabei stärker als angenommen.

Werbung

Dabei profitierte Henkel vor allem im Klebstoffgeschäft Adhesive Technologies von 7,2 Prozent höheren Preisen, während die verkauften Mengen dort lediglich leicht um 0,7 Prozent stiegen. Ergebniskennzahlen nennt das Unternehmen im dritten Quartal traditionell nicht.

Für das laufende Jahr erwartet Henkel nun ein organisches Umsatzplus von drei bis vier Prozent. Bislang hatte das Management ein Wachstum von 1,5 bis 3,5 Prozent in Aussicht gestellt. Dabei geht das Unternehmen insbesondere beim Klebstoffgeschäft von einem stärker als geplanten Wachstum aus. Im Konsumentengeschäft wurde das untere Ende der Spanne angehoben.

Bei der bereinigten Umsatzrendite wurde das Unternehmen hingegen etwas zurückhaltender und sieht diese nun bei 15 Prozent. Zuvor waren 14,5 bis 16,0 Prozent avisiert worden. Analysten hatten jedoch mit 14,8 Prozent bereits einen Wert eher am unteren Ende der früheren Spanne auf dem Zettel.

Werbung

So wurde Henkel beim Klebstoffgeschäft vorsichtiger und erwartet für die Sparte für 2026 eine bereinigte Marge von 16,5 Prozent und damit einen Wert am unteren Ende der Spanne von 16,5 bis 18,0 Prozent. Bei den Konsumgütergeschäften soll sie rund 15 Prozent betragen, statt bisher erwarteten 14,0 bis 15,5 Prozent.

Auch bei der bisher recht weiten Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde Henkel jetzt detaillierter. Es soll zu konstanten Wechselkursen im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Zuvor war eine Steigerung im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet worden.

Details zur Entwicklung im dritten Quartal will Henkel am 10. November veröffetlichen./nas/lew/zb