DAX24.991 +1,5%Est506.327 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,4900 -4,1%Nas26.099 +1,1%Bitcoin50.982 -3,2%Euro1,1421 ±-0,0%Öl73,04 +0,7%Gold4.028 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street im Plus -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- SAP, Microsoft, Strategy, TUI, Mercedes-Benz, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Lufthansa, Telekom im Fokus
Top News
MANGOS statt Mag 7: Diese sechs Aktien sollen die KI-Ära prägen MANGOS statt Mag 7: Diese sechs Aktien sollen die KI-Ära prägen
Warum der Euro zum Dollar seitwärts tendiert Warum der Euro zum Dollar seitwärts tendiert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Hensoldt prüft Auswirkungen des Aus für F126-Fregatte

30.06.26 16:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
68,70 EUR 0,50 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
74,90 EUR -2,50 EUR -3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronikkonzern HENSOLDT will nach dem Baustopp der F126-Fregatte mögliche Auswirkungen auf das eigene Unternehmen untersuchen. "Wir prüfen die Auswirkungen der Entscheidung des Bundesministeriums der Verteidigung sorgfältig und stimmen die nächsten Schritte eng mit unserem Vertragspartner ab", sagt Hensoldt-Chef Oliver Dörre laut einer Mitteilung am Dienstag. Nach heutigem Stand erwarte das Unternehmen keine Auswirkungen auf seine kurz- oder mittelfristige Prognose.

Die Aussagen setzten das Papier am Morgen etwas unter Druck. Am Nachmittag hatte es das Minus aber schon wieder abgeschüttelt und notierte gut ein Prozent höher.

Angesichts mehrjähriger Verzögerungen hat das Bundesverteidigungsministerium das milliardenschwere Projekt für die Anschaffung von Fregatten des Typs F126 beendet. Der Bau der insgesamt sechs Schiffe werde "nicht weiterverfolgt", hatte das Ministerium vor kurzem mitgeteilt. Stattdessen sollten nun acht Meko-Fregatten vom deutschen Hersteller TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) angeschafft werden, die primär für die U-Boot-Jagd eingesetzt werden können. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr habe die Unterauftragnehmer des Projekts entsprechend informiert, hieß es von Hensoldt.

Hensoldt liefert den Angaben zufolge für die F126-Fregatte das Marineüberwachungsradar TRS-4D. Das System sei kein ausschließlich für F126 entwickeltes Einzelprodukt, hieß es. Radare der TRS-4D-Familie seien bereits auf Schiffen der Deutschen Marine im Einsatz, aber auch international gefragt.

Für das Unternehmen aus Taufkirchen bei München liege der Gesamtauftragswert im F126-Programm bei gut 200 Millionen Euro, teilte Rüstungselektronikkonzern weiter mit. Davon seien bereits mehr als ein Drittel als Umsatz realisiert. Für das laufende Geschäftsjahr seien noch Erlöse im niedrigen zweistelligen Millionenbereich vorgesehen./mne/stk/he

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
29.06.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
02.06.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
01.06.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
01.06.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.06.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
02.06.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
01.06.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
06.05.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen