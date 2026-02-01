ROUNDUP/Herabfallende Eisstücke: Leverkusener Rheinbrücke gesperrt

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Nach herabfallenden Eisstücken und mehreren beschädigten Fahrzeugen ist die verkehrsreiche Leverkusener Rheinbrücke der A1 komplett für den Verkehr gesperrt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren gefährlichen Situationen komme, sagte ein Polizeisprecher.

Die Sperrung werde möglicherweise bis in den Vormittag hinein andauern, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH Rheinland. "Wir werden uns das bei Tageslicht angucken wollen und dann entscheiden", erläuterte er.

Die Polizei rät, den Bereich großräumig zu umfahren. Wie lange die Vollsperrung der wichtigen Rheinbrücke dauern wird, sei noch unklar, hieß es am Morgen. Täglich passieren mehr als 100.000 Fahrzeuge die wichtige Brücke der A1. Mehrere Medien hatten über die Vollsperrung der Rheinbrücke berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu drei einzelnen Unfällen mit Sachschäden. Dabei seien jeweils Autos von herabfallenden Eisplatten beschädigt worden. Informationen über Verletzte lagen der Polizei nicht vor.

Nach einer Schilderung der Polizei wurden die Sperrungen auf der Rheinbrücke in der Nacht zu Montag ausgeweitet bis zu der Vollsperrung gegen 2 Uhr.

Bereits vor einem Jahr im Januar 2025 hatten Eiszapfen auf der Rheinbrücke zwischen Köln und Leverkusen Unfälle und eine Sperrung verursacht. Sie wurde erst nach einer aufwendigen manuellen Entfernung der Eisplatten mit Hilfe eines Hubsteigers nach rund sechs Stunden wieder freigegeben.

Bei der Autobahn GmbH Rheinland hieß es dazu, der Einbau von Heizstäben in die Brückenkonstruktion sei geprüft worden. Man habe sich dagegen entscheiden. Aus Kostengründen sei das nicht umzusetzen./vd/DP/mis