ROUNDUP: Hessens Busfahrer streiken weiter - Vorerst keine Reaktion auf Angebot

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Busfahrer privater Unternehmen in Hessen streiken auch am Dienstag weiter. Das erklärte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Montag nach stundenlangen Beratungen der zuständigen Tarifkommission in Frankfurt. Der unbefristete Arbeitskampf um die Tarifbedingungen für rund 4400 Arbeitnehmer geht damit in die zweite Woche.

Unklar blieb zunächst, wie die Streikenden auf das neue Angebot der Arbeitgeber reagieren, das am Wochenende der Gewerkschaft übermittelt worden war. Man habe Verdi den neuen Vorschlag unterbreitet, um die Streiks "schnellstmöglich zu beenden", hatte der Geschäftsführer des Landesverbandes hessischer Omnibus-Unternehmer, Volker Tuchan, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt gesagt. Details nannte er zunächst nicht.

Die Fahrer streiken bereits seit Dienstag vergangener Woche unbefristet für kräftige Lohnsteigerungen sowie mehr bezahlte Pausen und Urlaub. In mehreren Landkreisen und großen Städten wie Frankfurt, Darmstadt, Hanau und Fulda fielen viele Busverbindungen aus. Zahlreiche Pendler und Schulkinder waren betroffen. An den Streiks hatten sich laut Gewerkschaft meist über 3000 Beschäftigte beteiligt.

Verdi fordert für die Busfahrer unter anderem die Erhöhung des Grundgehalts von jetzt 13,50 Euro auf 16,60 Euro die Stunde. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer hatte sein erstes Angebot einmal aufgestockt, was Verdi aber nicht genügte./ceb/als/DP/men