ROUNDUP/Hochrechnungen: Grüne behaupten knapp Platz eins in Baden-Württemberg

STUTTGART (dpa-AFX) - Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen die Grünen ersten Hochrechnungen zufolge knapp vor der CDU. Die AfD wird drittstärkste Kraft und kann ihr Wahlergebnis etwa verdoppeln. Die SPD schafft es demnach nur knapp ins Landesparlament. Die FDP und die Linke sind den ersten Hochrechnungen nicht im neuen Landtag vertreten.

Die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir kommen nach den Hochrechnungen auf 31,8 (ARD) beziehungsweise 31,7 Prozent (ZDF). Sie können ihr Resultat von 2021 (32,6 Prozent) knapp halten. Im Wahlkampf hatte aber die CDU lange deutlich vorn gelegen. Erst im Wahlkampfendspurt gelang den Grünen eine Aufholjagd.

CDU stärker als 2021, aber schwächer als erhofft

Die CDU von Landeschef Manual Hagel liegt bei 29,8 beziehungsweise 30,3 Prozent. 2021 hatte sie 24,1 Prozent bekommen. Die AfD (17,6 beziehungsweise 17,9 Prozent) kann ihren Stimmenanteil etwa verdoppeln (2021: 9,7 Prozent).

Die SPD liegt den Hochrechnungen zufolge mit 5,5 beziehungsweise 5,4 Prozent nur knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. Im Vergleich zu 2021 (11,0 Prozent) hat sich ihr Ergebnis etwa halbiert.

FDP und Linke scheitern knapp

Die FDP fliegt laut Hochrechnungen 4,5 Prozent in beiden Hochrechnungen aus dem Landtag, nachdem sie vor fünf Jahren noch 10,5 Prozent geholt hatte. Die Linke schafft es mit 4,5 Prozent knapp nicht ins Landesparlament./shy/DP/mis