DAX25.277 +0,4%Est506.195 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.630 +0,2%Euro1,1803 -0,1%Öl69,89 -1,5%Gold5.164 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Neutral Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Neutral
NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Höhere Produktionsmengen gleichen bei Eni niedrige Rohstoffpreise aus

26.02.26 11:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eni S.p.A.
19,15 EUR 0,46 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energiekonzern Eni hat zum Jahresende den niedrigen Öl- und Gaspreisen getrotzt. Dank neuer Großprojekte etwa in Angola und Norwegen und entsprechend höherer Produktionsmengen fiel das Schlussquartal besser aus als erwartet. Dies bewahrte das Unternehmen aber nicht vor einem Gewinnrückgang im Gesamtjahr. Die Aktie legte zu.

Wer­bung

Gegen Mittag stand das Papier 1,3 Prozent im Plus und gehörte damit zu den Gewinnern im EuroStoxx 50. Analysten von der kanadischen Bank RBC werteten den Jahresabschluss und das Nettoergebnis als "stark".

Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel 2025 um 15 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro, wie Eni am Donnerstag in Rom mitteilte. Unter dem Strich sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn aber nur leicht auf 2,6 Milliarden Euro, unter anderem dank höherer Gewinne aus Finanzbeteiligungen, sowie geringerer Steuerzahlungen.

Die Berichtssaison der europäischen Öl- und Gaskonzerne neigt sich in diesen Tagen dem Ende entgegen, wobei mehrere Unternehmen enttäuschende Quartalsberichte vorgelegt haben. Vor allem Ende vergangenen Jahres hatten die Unternehmen wegen des weltweiten Überangebots mit niedrigeren Rohölpreisen zu kämpfen.

Wer­bung

Seit dem Jahreswechsel haben jedoch die Befürchtungen einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran die Sorge vor einer drohenden Überversorgung ausgeglichen. Der Ölpreis hat sich seit dem Jahreswechsel um etwa 17 Prozent erholt.

Am 19. März will Eni den Investoren auf einem Kapitalmarkttag seine Strategie für die kommenden Jahre vorstellen, ebenso wie die finanziellen und operativen Erwartungen für 2026./lew/err/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eni

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eni

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Eni S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eni S.p.A.

DatumRatingAnalyst
12:21Eni OverweightBarclays Capital
11:56Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09:16Eni Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12:21Eni OverweightBarclays Capital
28.01.2026Eni BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Eni OverweightBarclays Capital
08.01.2026Eni BuyJefferies & Company Inc.
06.01.2026Eni BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:16Eni Sector PerformRBC Capital Markets
23.02.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
26.01.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
23.01.2026Eni HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:56Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.10.2021Eni UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eni S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen