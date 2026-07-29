ROUNDUP: Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktie auf Rekordhoch

30.07.26 15:42 Uhr

MADRID (dpa-AFX) - Höhere Zinseinnahmen haben der spanischen Großbank BBVA auch im zweiten Quartal einen Gewinnsprung verschafft. Der Überschuss wuchs im Jahresvergleich um elf Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Euro, wie das zweitgrößte Geldhaus des Landes am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf BBVA die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Jetzt will die Bank bis zu zwei Milliarden Euro für den Rückkauf weiterer Aktien ausgeben.

Werbung

An der Börse in Madrid kamen die Neuigkeiten hervorragend an: Die BBVA-Aktie gewann am Nachmittag mehr als vier Prozent auf 23,81 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Zudem erreichte sie ein Rekordhoch. In den vergangenen zwölf Monaten zog der Börsenwert um drei Viertel auf knapp 133 Milliarden Euro an. Sie zählt damit zu den wertvollsten Banken Europas.

Im zweiten Quartal profitierte die spanische Bank von einem deutlichen Anstieg der Erträge. Sie legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel auf 10,5 Milliarden Euro zu. Unterdessen sieht die Bankspitze um BBVA-Chef Onur Genc etwas klarer auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. So soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital jetzt etwa 21 Prozent erreichen. Bisher hatte das Ziel bei mehr als 20 Prozent gelegen.

Erst am Mittwoch hatte die Bank größere Veränderungen im Management bekannt gegeben. Dabei berief das Institut Gonzalo Rodríguez als neuen Finanzchef./stw/zb/he