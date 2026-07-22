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ROUNDUP/Hohe Nachfrage dank Vorzieheffekten: Fuchs erhöht Prognose

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FUCHS SE VZ
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MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs (FUCHS SE VZ) hat nach einem starken zweiten Quartal infolge einer hohen Nachfrage nach seinen Produkten die Prognose erhöht. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) rechnet der im MDAX notierte Konzern jetzt mit einem Anstieg auf 460 bis 480 Millionen Euro. Bisher hatte Fuchs mit 450 Millionen gerechnet.

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An der Börse kamen die erhöhte Gewinnprognose und die Eckdaten zum zweiten Quartal gut an. Die Fuchs-Vorzugsaktie legte um rund zwei Prozent auf 40,28 Euro zu und gehörte damit am Donnerstagmittag zu den stärksten Titeln im MDax. Das Papier näherte sich zudem wieder seinem Ende April erreichten Jahreshoch.

Im zweiten Quartal zog das operative Ergebnis um etwas mehr als ein Drittel auf 135 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei profitierte der Schmierstoffhersteller unter anderem von einer starken Absatzentwicklung. Diese ging auch auf Vorzieheffekte infolge des Konflikts im Nahen Osten und eingeschränkte Lieferfähigkeit einzelner Marktbegleiter zurück.

"Für das zweite Halbjahr wird zwar inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr gerechnet", hieß es. Gleichzeitig gehe das Unternehmen aber davon aus, dass sich die Vorzieheffekte des zweiten Quartals absatzmindernd auswirken und die Rohstoffpreissteigerungen sich auf die Margen auswirken werden.

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Die Umsatzprognose bleibe unverändert bei deutlich mehr als 3,7 Milliarden Euro. 2025 hatte Fuchs knapp 3,6 Milliarden umgesetzt. Die detaillierten Quartalszahlen will Fuchs am 31. Juli vorlegen./zb/jha/

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DatumRatingAnalyst
12:41 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 FUCHS SE VZ Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
23.06.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.