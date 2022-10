ROUNDUP: Hohe Preise bescheren Ölkonzernen Milliardengewinne - Aktien gefragt

LONDON/PARIS/MADRID (dpa-AFX) - Kräftig gestiegene Öl- und Gaspreise infolge des Ukraine-Kriegs haben bei den Energie- und Ölkonzernen erneut die Kassen klingeln lassen. Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)), Repsol und TotalEnergies legten am Donnerstag wieder Milliardengewinne vor und konnten damit die Vorjahreswerte deutlich toppen. Allerdings stehen die Konzerne wegen ihrer hohen Gewinne in der Kritik von Regierungen, die mit den hohen Energiekosten kämpfen.

An den Aktienmärkten kamen die Nachrichten der Konzerne unterdessen sehr gut an. Die Aktie von Repsol legte an der Börse in Madrid um 4,2 Prozent, Shell in London um 5,9 Prozent und Totalenergie in Paris um 2,5 Prozent zu.

Der französische Öl- und Gaskonzern Totalenergies steigerte im dritten Quartal trotz einer erneuten Wertberichtigung in Russland den Gewinn um 43 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar. Totalenergie musste auf einen Anteil an einem russischen Gasproduzenten 3,1 Milliarden Dollar abschreiben. Bereinigt um Sondereffekte wie vor allem der Abschreibung erzielte Totalenergie mit knapp 9,9 Milliarden Dollar ein Rekordergebnis, wie das im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das war deutlich mehr als von Experten erwartet. Für das Quartal will das Management eine Dividende wie in den vergangenen beiden Quartalen von 69 Cent je Aktie zahlen.

Nach dem zweithöchsten Gewinn in der Firmengeschichte will der Ölkonzern Shell die Dividende für das vierte Quartal um 15 Prozent erhöhen. Dennoch lag der bereinigte Gewinn von Shell mit 9,45 Milliarden Dollar im dritten Quartal leicht unter den Erwartungen der Analysten. Zudem stieg der Verschuldungsgrad des Konzerns unerwartet an. Neben einer höheren Dividende kündigte Shell an, in den nächsten drei Monaten weitere Aktien im Wert von vier Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Damit erhöht sich der Gesamtbetrag der Rückkäufe dieses Jahr auf 18,5 Milliarden Dollar.

Von der Übergewinnsteuer ("Windfall-Tax") in Großbritannien war der Shell-Konzern trotz des hohen Gewinns im dritten Quartal zunächst nicht betroffen, weil er viel Geld in die Förderung in der Nordsee investierte. Finanzchefin Sinead Gorman sagte, Shell könnte Anfang 2023 entsprechende Steuern zahlen müssen.

Auch der spanische Ölkonzern Repsol will 2023 mehr an die Aktionäre als bisher geplant ausschütten. Die Dividende soll sich im Vergleich zu diesem Jahr um elf Prozent auf 70 Cent je Aktie erhöhen. Im dritten Quartal stieg das bereinigte Nettoergebnis dank kräftiger Gewinne durch die hohen Ölpreise von 623 Millionen Euro im Vorjahr auf fast 1,48 Milliarden Euro. Allerdings hatten Analysten noch etwas mehr erwartet.

Zudem kommt das spanische Unternehmen schneller bei dem geplanten Aktienrückkauf voran. Bis Ende des laufenden Jahres sollen 200 Millionen eigene Anteile zurückgekauft sein und eingezogen werden, teilte Repsol in Madrid mit. In den darauffolgenden Jahren sollen zudem weitere 50 Millionen Scheine zurückerworben werden. Ursprünglich wollte der Ölkonzern zwischen 2021 und 2025 jährlich 50 Millionen Anteilsscheine - also insgesamt 250 Millionen - zurückkaufen./mne/men/jha/