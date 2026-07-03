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ROUNDUP: Honeywell passt nach Luftfahrt-Abspaltung Jahresziele an

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Honeywell Aerospace
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CHARLOTTE (dpa-AFX) - Der Mischkonzern Honeywell (Honeywell Technologies) setzt sich nach der Abspaltung seiner Luftfahrtsparte etwas andere Ziele für das laufende Jahr. Der verbliebene Konzern mit dem Namen Honeywell Technologies erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 19,8 bis 20 Milliarden US-Dollar (17,4 bis 17,5 Mrd Euro), wie er am Donnerstag zusammen mit seinen Zahlen des zweiten Quartals mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 8,05 bis 8,35 Dollar steigen. Binnen drei Jahren soll dieses Ergebnis etwa 12 Dollar erreichen.

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Honeywell hatte seine Luftfahrtsparte unter dem Namen Honeywell Aerospace Ende Juni als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abgespalten. Die neue Umsatzprognose für Honeywell Technologies liegt etwas niedriger als die bisherige. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll jedoch eher etwas stärker steigen als bisher gedacht.

Im zweiten Quartal erzielte Honeywell ohne die Luftfahrtsparte einen Umsatz von 5,2 Milliarden Dollar, rund drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um ein Zehntel auf 1,95 Dollar nach oben.

Anleger bewerteten das Gesamtpaket sehr positiv. Die Honeywell-Aktie legte im frühen US-Handel um knapp sieben Prozent zu./stw/nas/jha/he

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08.01.19 Honeywell International Perform Oppenheimer & Co. Inc.
15.02.18 Honeywell International Overweight Barclays Capital
03.01.18 Honeywell International Sector Perform RBC Capital Markets
14.12.17 Honeywell International Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.17 Honeywell International Outperform RBC Capital Markets