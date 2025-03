ROUNDUP: Hugo Boss blickt vorsichtig auf 2025 - Aktie taumelt

Heute um 18 Uhr live: Mit Optionen gegen den Crash absichern - so geht's ganz konkret

Heute im Fokus

Goldman Sachs macht aus den "Magnificent 7" die "Maleficent 7". Morgan Stanley-Analyst sieht bei der Apple-Aktie weniger Potenzial. Adobe gibt trotz Gewinnverdopplung nur mittelmäßige Prognose. GRENKE strebt mehr Gewinn in 2025 an. Warburg und KKR haben bei Ringen um Gerresheimer offenbar die Nase vorne. Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt stabil. LVMH ernennt Bernard Arnaults Sohn zum CEO der Marke Loro Piana.