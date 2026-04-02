DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.879 +0,2%Bitcoin59.867 -0,1%Euro1,1511 -0,1%Öl110,7 +1,3%Gold4.623 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Allianz 840400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Microsoft 870747 BASF BASF11 ExxonMobil 852549 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien
Bürgergeldreform im Überblick: Warum ETF-Anleger die neuen Vermögensregeln kennen sollten Bürgergeldreform im Überblick: Warum ETF-Anleger die neuen Vermögensregeln kennen sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Hunderte demonstrieren in Berlin gegen USA und Israel

05.04.26 19:15 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere hundert Menschen haben in Berlin gegen das Vorgehen von USA und Israel im Nahen Osten demonstriert. Zu den Protestteilnehmern gehörten zahlreiche Menschen mit iranischen Flaggen sowie propalästinensische Demonstranten, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Laut Polizei nahmen zeitweise zwischen 500 und 700 Menschen an der Demonstration mit dem Titel "Stoppt die US-Israelische Aggression! Hände Weg vom Iran, Libanon, Palästina & Sudan!" teil.

Am Nachmittag hatte ein Sprecher gesagt, dass es zunächst keine kritischen Vorfälle gegeben habe. Abends teilte eine Sprecherin mit, dass es auch später vorwiegend störungsfrei geblieben sei.

Die Demo begann am frühen Nachmittag am Hauptbahnhof und sollte durch das Regierungsviertel bis zum Brandenburger Tor ziehen. Ursprünglich war eine Kundgebung auf dem Pariser Platz direkt vor der US-Botschaft geplant. Auf der online veröffentlichen Polizei-Liste zu Demos in Berlin hieß es dagegen, dass die Demo auf der anderen Seite des Brandenburger Tors enden wird.

Es war bereits das zweite Mal, dass in größerem Rahmen an diesem Wochenende in Berlin iranische Flaggen und propalästinensische Demonstranten bei Protesten zu sehen waren. Auch beim Ostermarsch am Karsamstag wurden viele entsprechende Flaggen geschwenkt./nif/DP/he