DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.897 +0,3%Euro 1,1207 +0,1%Öl 103,6 -1,1%Gold 4.193 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Huthi greifen erneut saudische Flughäfen mit Raketen an

RIAD/SANAA (dpa-AFX) - Nach dem Angriff der Huthi-Miliz auf den internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad mit zwölf Toten haben die jemenitischen Rebellen ihre Attacken fortgesetzt. Bei einem neuen Angriff auf den Flughafen King Chalid am Sonntag sei ein pakistanischer Staatsbürger getötet worden, teilte die saudische Luftfahrtbehörde in der Nacht mit. Elf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Das Ausmaß der Sachschäden werde noch ermittelt.

Werbung

Angriff auch auf Flughafen in Damman

Zuvor hatte die Luftfahrtbehörde auch eine Attacke auf den King-Fahd-Airport in Damman gemeldet, die ebenfalls Schäden verursacht habe. Die Huthi-Miliz meldete ihrerseits am Abend, sie habe in den 24 Stunden zuvor vier Angriffe in Saudi-Arabien ausgeführt - mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen. Ziele waren demnach neben den beiden Flughäfen eine Gasanlage sowie eine Raffinerie des staatlichen Ölkonzerns Aramco.

Zudem erklärte die Miliz, Saudi-Arabien habe seinerseits in der Zeit mehr als 120 Luftangriffe auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa und weitere Provinzen geflogen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Huthi, die weite Gebiete im Nordjemen kontrollieren und vom Iran unterstützt werden, hatten zuvor mit neuen Attacken gedroht. Saudische Flughäfen und der saudische Luftraum seien "legitime Ziele", mit Ausnahme der für Muslime heiligen Stätten Mekka und Medina, verkündeten die Islamisten.

Werbung

"Gefährliche Eskalation"

Die verbündeten Staaten der sogenannten R4-Gruppe, also die Türkei, Ägypten, Pakistan und das Königreich Saudi-Arabien, verurteilten die Angriffe der Huthi-Miliz gemeinsam als "eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht". Es handele sich um eine "gefährliche Eskalation", die auf keine Weise gerechtfertigt oder hingenommen werden könne.

Saudi-Arabien kämpft mit Verbündeten seit mehr als zehn Jahren gegen die schiitischen Rebellen im Jemen. Dieser Bürgerkrieg, bei dem von Hunderttausenden Toten durch direkte und indirekte Kriegsfolgen ausgegangen wird, ist im Zuge des Iran-Kriegs neu entflammt. Gemutmaßt wird, dass auch die USA - einer der wichtigsten Verbündeten Saudi-Arabiens - wie schon 2024 und 2025 neue Luftangriffe im Jemen beginnen könnten./toz/ln/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.