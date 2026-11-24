SANAA/RIAD (dpa-AFX) - Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat erneut den höchsten Wolkenkratzer der saudischen Hauptstadt Riad angegriffen. Dabei seien elf Menschen verletzt worden, teilte der saudische Zivilschutz mit. Die Behörde veröffentlichte dazu ein Foto von Schäden am Wolkenkratzer des saudischen Staatsfonds PIF. Es ist mit 80 Stockwerken und einer Höhe von etwa 380 Metern das höchste Gebäude der Stadt. Die Miliz hatte das Gebäude schon vor einigen Tagen angegriffen.

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Ein Wolkenkratzer in dem Bankenviertel sei bei dem "Terrorangriff" unter Beschuss geraten, teilte das saudische Militärbündnis zum Kampf im Jemen mit. Die zuständigen Behörden seien im Einsatz, um die Lage nach dem Angriff zu prüfen. Auf dem Foto, das der Zivilschutz veröffentlichte, sind Schäden an der Fassade über mehrere Stockwerke zu sehen.

Es ist der mindestens dritte Angriff dieser Art im Verlauf mehrerer Wochen. Vor etwa drei Wochen hatten die Huthi bereits das Verwaltungsgebäude des staatlichen Ölkonzerns Aramco im Bankenviertel von Riad getroffen, das als Finanzdistrikt König Abdullah bekannt ist. Vor einigen Tagen wurde dann der PIF-Tower angegriffen.

PIF ist zentrales Symbol beim saudischen Wirtschaftsumbau

Der Public Investment Fund (PIF) ist einer der größten Staatsfonds weltweit. Er verwaltet Vermögen von mehr als 900 Milliarden US-Dollar mit Investitionen sowohl in Saudi-Arabien als auch im Ausland etwa in Technologie-Unternehmen. Der PIF spielt eine zentrale Rolle beim laufenden Reformprogramm, mit dem die saudische Wirtschaft unabhängiger vom Öl werden soll.

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Der saudische Zivilschutz gab anders als bei früheren Angriffen im Raum der Hauptstadt keine Warnung an die Bevölkerung aus.

Die Huthi greifen vom Jemen aus mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörper seit Monaten wieder Ziele im benachbarten Königreich an. Dabei wurden unter anderem Flughäfen und Öl-Infrastruktur getroffen, teils gab es bei den Angriffen auch Tote und Verletzte. Mehrere Konferenzen und große Veranstaltungen im Land wurden wegen der anhaltenden Angriffe abgesagt.

US-Außenminister Marco Rubio verurteilte Huthi-Angriffe auf zivile Einrichtungen und Energieinfrastruktur in Saudi-Arabien, wie sein Ministerium nach einem Telefonat des Republikaners mit seinem saudischen Amtskollegen Faisal bin Farhan mitteilte./jot/DP/mis