DAX 25.754 -2,2%ESt50 6.150 -1,3%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,09 +1,6%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 68.192 +0,9%Euro 1,1173 -0,4%Öl 98,1 -0,2%Gold 4.069 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP: IG Metall und Arbeitgeber in Bayern wollen wieder verhandeln

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
59.78 EUR -0.80 EUR -1.32 %
Charts | News | Analysen

MÜNCHEN/NÜRNBERG (dpa-AFX) - In der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie wollen Gewerkschaft und Arbeitgeber nach einer Woche täglicher Warnstreiks an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Montag im Münchner Gewerkschaftshaus geplant, wie die IG Metall mitteilte. Für den Freitag waren noch einmal Arbeitsniederlegungen in 105 Betrieben geplant, unter anderem im BMW-Werk in Dingolfing.

Werbung

Die Zeichen stehen nicht unbedingt auf schnelle Einigung. "Die Arbeitgeber sollten diese Signale nicht überhören", forderte Bayerns IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott ein besseres Angebot der Arbeitgeber. Der Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm) hingegen forderte von der Gewerkschaft eine Annäherung an das unter der Inflationsrate liegende Angebot der Arbeitgeber. "Wir erwarten von der IG Metall weniger Klassenkampfrhetorik, weniger Streiks und dafür mehr Lösungswillen", sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Die IG Metall verlangt einen einjährigen Tarifvertrag und fünf Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben unter Verweis auf die schlechte wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen für das kommende Jahr eine Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehalts und für 2028 eine Tariferhöhung von 1,3 Prozent angeboten./cho/DP/mis

Aktuelle BMW Aktie News

Werbung

BMW Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.11.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.