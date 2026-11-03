DAX 25.906 -0,3%ESt50 6.158 -0,3%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,29 +2,2%Nas 25.384 +0,9%Bitcoin 69.194 +0,9%Euro 1,1195 +0,1%Öl 103,2 -1,5%Gold 3.933 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP: IG Metall weitet Warnstreiks in Bayern aus

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
37.06 EUR 0.54 EUR 1.48 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.28 EUR -0.82 EUR -1.17 %
Charts | News | Analysen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die IG Metall hat ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie ausgeweitet. Nach Angaben der Landesbezirksleitung in München beteiligten sich am Dienstag 8.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus 40 Betrieben, erheblich mehr als an den beiden Vortagen. Eine große Kundgebung mit 3.000 Menschen begann noch am Montag um kurz vor Mitternacht bei Audi in Ingolstadt: Die Nachtschicht stellte die Arbeit für zwei Stunden ein. Überlagert wurden die Warnstreiks von der Ankündigung eines neuerlichen Sparprogramms beim Autozulieferer Schaeffler, der in Deutschland bis 2029 weitere 2.660 Stellen abbauen will.

Werbung

Größere Kundgebungen am Tage gab es laut Gewerkschaft in Passau und in Augsburg. Arbeitsniederlegungen gab es demnach unter anderem beim Autozulieferer ZF und dem Rüstungsunternehmen RENK.

Scharfe Kritik am Audi-Chef

Bei Audi in Ingolstadt ging es nicht nur um die Tarife. Landesbezirksleiter Horst Ott attackierte Audi-Chef Gernot Döllner für dessen Auftritt bei einem Wahlkampftermin von US-Präsident Donald Trump. "Auf diese Art Audi zu vertreten, ist armselig", sagte Ott nach Angaben eines Sprechers bei der bislang größten Kundgebung der derzeitigen Warnstreikwelle in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie.

Audi steht wirtschaftlich unter Druck und will Kosten sparen, Döllner hatte in den USA den Bau eines neuen Werks angekündigt. In Deutschland beruft sich der Vorstand auf die sogenannte "Schlechtwetterklausel", die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Sparmaßnahmen vorsieht, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stark verschlechtern. Zur Diskussion steht vor allem die mögliche Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm.

Werbung

Positionen in der Tarifrunde weit voneinander entfernt

Vergangene Woche hatten die Arbeitgeber ein Angebot unter der Inflationsrate vorgelegt, das Reallohnverzicht bedeuten würde: ein zweijähriger Tarifvertrag mit einer Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehalts im Sommer 2027 und einer Tariferhöhung um 1,3 Prozent im Sommer 2028. Die IG Metall fordert fünf Prozent höhere Entgelte und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 110 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten./cho/DP/zb

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.