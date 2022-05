ROUNDUP: In Frankreich fällt Maskenpflicht in Verkehrsmitteln

PARIS (dpa-AFX) - Die Pflicht zum Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln endet in Frankreich. Wie der französische Gesundheitsminister Olivier Véran am Mittwoch sagte, tritt die Änderung zu Beginn der kommenden Woche in Kraft. Dennoch werde empfohlen, eine Maske zu tragen.

Die Gesundheitslage habe sich verbessert, doch die Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei. Zu Flugreisen in ein Land, in dem weiterhin die Maskenpflicht gelte, sagte Véran, dass die Airlines für die Umsetzung dieser Pflicht zuständig seien. Der Inzidenzwert, also die gemeldeten Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche auf 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner, lag in Frankreich zuletzt bei etwa 405./rbo/DP/jha