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ROUNDUP: Indus erwartet moderates Wachstum - Dividende angehoben

24.03.26 10:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
INDUS AG
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BERGISCH-GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsfirma Indus Holding (INDUS) rechnet im laufenden Jahr wegen einer besseren Auftragslage mit einem "moderaten" Wachstum. "Auch wenn die Rahmenbedingungen uns nicht euphorisch werden lassen, sind wir zuversichtlich", sagte Unternehmenschef Johannes Schmidt laut Mitteilung am Dienstag zur Vorlage des Geschäftsberichts für 2025.

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Für die im Kleinwerteindex SDAX gelistete Aktie ging es zuletzt um 1,8 Prozent nach oben. Im bisherigen Jahresverlauf liegt sie ein Prozent im Plus.

Im laufenden Jahr sollen die Erlöse auf 1,80 bis 1,95 Milliarden Euro zulegen, wie das auf Mittelständler spezialisierte Beteiligungsunternehmen in Bergisch-Gladbach verkündete. Branchenexperten hatten einen Umsatz am unteren Ende der Spanne auf dem Zettel. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sieht das Management im laufenden Jahr bei 150 bis 170 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge soll zwischen 7,5 und 9,5 Prozent liegen.

Die Prognose basiere auf der Annahme, "dass es trotz der geopolitischen Risikolage im Nahen und Mittleren Osten zu keinen längerfristigen strukturellen Einschränkungen der Versorgungssicherheit mit langfristigen Preissteigerungen bei Vormaterial- und Energiepreisen kommt", hieß es von Indus dazu weiter.

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Wie bereits im Februar auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt, stieg der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht auf 1,74 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis auf 147,8 Millionen Euro zurückging. Die operative Marge lag bei 8,5 Prozent.

Nach Steuern verbuchte Indus einen Gewinnanstieg auf 69,8 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einer niedrigeren Besteuerung. Im Vorjahr hatte Indus 54,7 Millionen Euro verdient. Zugleich saßen die Unternehmen im Portfolio zu Jahresende 2025 auf einem um 11 Prozent auf 705,9 Millionen Euro gestiegenen Auftragsbestand.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr sollen die Aktionäre eine um 10 Cent angehobene Dividende in Höhe von 1,30 Euro je Aktie bekommen. Analysten hatten hier im Mittel mit weniger gerechnet./err/tav/stk

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