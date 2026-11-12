ROUNDUP: Indus Holding wächst weiter - Wolframcarbid-Schwung dürfte nachlassen

12.11.26 09:30 Uhr

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding (INDUS) ist im dritten Quartal kräftig gewachsen. Die im Sommer angehobenen Jahresziele bestätigte das Unternehmen laut Mitteilung vom Donnerstag zudem. Dass sich die Sonderkonjunktur rund um Wolframcarbid im vierten Quartal voraussichtlich abschwächen wird, ist dabei bereits berücksichtigt.

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Bei einem Umsatzanstieg um fast ein Viertel auf 544,3 Millionen Euro verdoppelte sich das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) im dritten Quartal im Jahresvergleich auf 95 Millionen Euro fast. Unter dem Strich entfällt auf die Aktionäre ein Gewinn von 40,5 Millionen Euro und damit 22 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Das Unternehmen profitierte 2026 über weite Strecken von einer weltweit angespannten Versorgungslage für Wolframcarbid im Zuge chinesischer Exportrestriktionen. Das Material ist sehr hart und verschleißfest und wird daher etwa in Schneidwerkzeugen und Bohrern verwendet. Zum Bereich Materials Solutions von Indus gehört auch der Hartmetall- und Werkzeughersteller Betek, der Verschleißwerkzeuge, Werkzeugsysteme und Verschleiß-Schutzlösungen für den Straßenbau, Bergbau, Spezialtiefbau und Agrartechnik produziert.

Allerdings wandelt sich das Umfeld bereits wieder. Während in China der Preis für Wolframcarbid deutlich gesunken sei, sei dieser in Europa noch stabil, hieß es am Donnerstag vom Unternehmen. "Diese Entwicklung führt zu einer deutlichen Zurückhaltung der Kunden in Erwartung sinkender Preise auch für den europäischen Markt." Daher sei im vierten Quartal "bei der betroffenen Beteiligung gegenüber dem außergewöhnlich hohen Niveau des zweiten und dritten Quartals eine deutliche Abschwächung" zu erwarten.

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Der Konzernerlös soll in diesem Umfeld 2026 weiterhin bei 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro liegen und das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) 220 bis 260 Millionen Euro erreichen. Die entsprechende Marge soll damit 11 bis 13 Prozent betragen. Der Auftragseingang legte in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um fast 15 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro zu.

Der Aktienkurs von Indus fiel am Vormittag um 4,7 Prozent auf 34,80 Euro. Damit konsolidiert das Papier weiterhin, nachdem es zuletzt vom Ende September erreichten Jahreshoch von 42,70 Euro zurückgefallen war und sich dann um die 35 bis 36 Euro stabilisiert hatte. Für 2026 steht immer noch ein Kursplus von gut 23 Prozent auf dem Zettel./mis/niw/jha/