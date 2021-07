ROUNDUP: Industriestimmung im Euroraum erreicht überraschend Rekordhoch

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone ist im Juni auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit legte um 0,3 Punkte auf 63,4 Zähler zu, wie Markit am Donnerstag in London nach einer zweiten Erhebung mitteilte. Schon im Mai hatte der Indikator bei 63,1 Punkten den bis dahin höchsten Wert seit Beginn der Umfrage im Juni 1997 erreicht. Außerdem liegt der Indexwert seit mittlerweile zwölf Monaten über der Marke von 50 Punkten, ab der Wachstum signalisiert wird.

Eine erste Schätzung wurde damit nach oben revidiert. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet. In der ersten Erhebung hatte Markit für Juni noch einen gegenüber Mai unveränderten Indexwert von 63,1 Punkten gemeldet.

Im Juni expandierten sowohl der Konsum- als auch der Vorleistungs- und der Investitionsgütersektor und damit sämtliche von der Umfrage erfassten Industriebereiche erneut deutlich, hieß es in der Mitteilung. Die Produktion in der Eurozone sei im Juni weiter in einem Tempo gewachsen, das es in der fast 24-jährigen Umfragehistorie des Instituts noch nicht gegeben habe, schrieb Markit-Chefökonom Chris Williamson. Die Nachfrage sei angesichts weiterer Lockerungen der virusbedingten Einschränkungen deutlich gestiegen und die Fortschritte bei den Impfungen hätten neuen Optimismus entfacht.

Mit Blick auf wichtige Länder der Eurozone hellte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen in Spanien und Deutschland auf, wobei der Index für Spanien sogar überraschend ein Rekordhoch erreichte. In Deutschland haben sich Markit zufolge die Produktionsgeschwindigkeit und das Wachstum der Neuaufträge zum ersten Mal seit drei Monaten beschleunigt. In Italien und Frankreich hingegen habe sich die Stimmung jeweils etwas eingetrübt.

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index Juni Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Industrie 63,4 63,1 63,1 63,1

DEUTSCHLAND

Industrie 65,1 64,9 64,9 64,4

FRANKREICH

Industrie 59,0 58,6 58,6 59,4

ITALIEN

Industrie 62,2 62,2 --- 62,3

SPANIEN

Industrie 60,4 59,6 --- 59,4°

(Angaben in Punkten)

