DAX 25.442 +0,1%ESt50 6.118 +0,0%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,65 +1,4%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.514 -0,2%Euro 1,1144 -0,3%Öl 115,5 -0,2%Gold 4.008 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Infineon investiert mehr als eine Milliarde in Standort Villach

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
51.00 EUR 0.30 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
1.69 CHF -0.03 CHF -1.93 %
Charts | News
NEO/EUR (Neo-Euro)
1.83 EUR -0.03 EUR -1.78 %
Charts | News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
1.54 GBP -0.03 GBP -1.81 %
Charts | News
NEO/JPY (Neo-Yen)
322.48 JPY -6.34 JPY -1.93 %
Charts | News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
2.05 USD -0.04 USD -2.01 %
Charts | News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0.49 NEO 0.01 NEO 2.06 %
Charts | News

NEUBIBERG/VILLACH/WIEN (dpa-AFX) - Der Halbleiterkonzern Infineon baut sein Geschäft mit Galliumnitrid-Leistungshalbleitern aus. Dafür investiert das Unternehmen bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro in seinen österreichischen Standort Villach, wie Infineon am Dienstag in Wien mitteilte. Dort soll die weltweit erste Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid (GaN)-Leistungshalbleiter der neuesten Generation auf 300-Millimeter-Wafern entstehen. Der Produktionsstart ist den Angaben zufolge für Ende 2027 vorgesehen. Die im DAX notierte Aktie gewann am Vormittag rund ein Prozent.

Werbung

"Mit der Errichtung der 300-Millimeter-Hochvolumenfertigung bringen wir Galliumnitrid-Leistungselektronik als erstes Unternehmen weltweit in die Volumenfertigung", erklärte Konzernchef Jochen Hanebeck. Damit würde der Weg für den flächendeckenden Einsatz von Galliumnitrid in einer Vielzahl von Schlüsselanwendungen geebnet.

Mit der Investition zielt Infineon auf die stark wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen Stromversorgungslösungen. Galliumnitrid ermögliche erhebliche Effizienzsteigerungen in zahlreichen Bereichen wie KI-Rechenzentren, Energie-Infrastruktur, Elektromobilität, Robotik und Konsumentenelektronik, so das Unternehmen. Das Projekt werde mit 319 Millionen Euro im Rahmen des Europäischen Chips Acts gefördert.

Der Markt für Galliumnitrid ist noch eine Nische, wächst aber kräftig. Analystenschätzungen zufolge soll das Volumen des GaN-Leistungshalbleitermarktes 2031 rund 3,5 Milliarden Euro betragen, was den Angaben zufolge etwa das Sechsfache des Werts von 2025 ist. Das jährliche Wachstum würde damit in dem Zeitraum bei rund 35 Prozent liegen.

Werbung

Die Welt sei energiehungrig, erklärte Hanebeck die Nachfrage nach Galliumnitrid. Das Material habe gegenüber herkömmlichen Silizium-Halbleitern den Vorteil, dass es sehr viel schneller schalten könne - und damit sehr viel energieeffizienter sei. Dass sich GaN-Chips nun auf größeren 300-Millimeter-Wafern herstellen ließen, sorge für erhebliche Effizienzgewinne in der Produktion. Im Vergleich zu einem 200-Millimeter-Wafer lässt sich laut Infineon die 2,3-fache Menge an Chips erzeugen.

Infineon investiert dabei bis 2034 in bestehende Reinraumflächen. So sorge der Konzern für einen "effizienten und kosteneffektiven" Ausbau der Kapazitäten. Neue Arbeitsplätze entstehen dabei nach Aussagen von Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Austria, nicht. Allerdings würden die bestehenden Stellen mit der Milliardeninvestition gesichert. Infineon Austria beschäftigt rund 5.800 Menschen, davon etwa 4.800 am Standort Villach.

Infineon investiert derzeit viel Geld in den Ausbau seiner Produktion. Zuletzt eröffnete der Chipkonzern im Sommer an seinem Standort Dresden eine neue Fertigung. Mit rund fünf Milliarden Euro ist dies die bislang größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte. Mit der "Smart Power Fab" soll sich die Kapazität am Standort verdoppeln./nas/tav/stk

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.