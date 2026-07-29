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ROUNDUP: ING hebt nach gutem Quartal Renditeziele an - Aktie legt zu

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AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING (ING Group) hat im zweiten Quartal dank höherer Einnahmen deutlich zugelegt. Weil die Erträge um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden Euro stiegen, wuchs der Überschuss um 16 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Damit schnitt ING besser ab als von Analysten erwartet. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

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Die ING-Aktie gewann bis zum Nachmittag rund vier Prozent auf 29,875 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit um rund ein Viertel zugelegt.

Angesichts der guten Geschäfte im ersten Halbjahr wurde Bankchef Steven van Rijswijk auch insgesamt optimistischer. So sollen die gesamten Erträge im laufenden Jahr nun mehr als 24,5 Milliarden Euro erreichen. Im Jahr 2027 sollen es dann mehr als 26 Milliarden Euro werden. Die Betriebskosten sollen weniger stark wachsen, was dem Gewinn zugutekommen soll.

Entsprechend rechnet van Rijswijk für 2026 mit einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als 15 Prozent. Im kommenden Jahr sollen es dann mehr als 16 Prozent werden, wenn man die geplante Trennung vom Geschäft in Russland ausklammert.

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Im Januar hatte die ING-Führung für 2026 und 2027 jeweils noch einen Prozentpunkt weniger als Ziel ausgegeben. Im abgelaufenen Quartal lag die Rendite von ING bei 17 Prozent, im gesamten ersten Halbjahr waren es 15,3 Prozent./stw/err/he

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14:31 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
14:06 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
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