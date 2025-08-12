DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow43.986 -0,4%Nas21.437 -0,1%Bitcoin102.780 +0,4%Euro1,1609 -0,3%Öl66,62 +0,5%Gold3.354 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX letztlich schwach -- US-Börsen uneins -- AMC dämmt Verluste ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie schwächelt: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design adidas-Aktie schwächelt: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

ROUNDUP: Insgesamt sechs Journalisten bei Angriff in Gaza getötet

11.08.25 19:09 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei dem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind neben dem Al-Dschasira-Reporter Anas al-Scharif noch fünf weitere palästinensische Journalisten getötet worden. Auch ein freier Reporter sei unter den Toten, teilte die Organisation Reporter ohne Grenzen mit. Damit sind es insgesamt sechs Tote, wie auch aus einer Mitteilung des Journalistenschutzkomitees CPJ hervorgeht.

Wer­bung

Zuvor war von fünf Journalisten des arabischen TV-Senders Al-Dschasira die Rede gewesen, die am Sonntagabend bei einem gezielten Angriff auf ein Zelt für Journalisten in der Stadt Gaza getötet worden seien, darunter auch al-Scharif. Israels Militär bestätigte den Tod von al-Scharif. Der 28-Jährige habe sich als Al-Dschasira-Journalist ausgegeben, er habe aber eine Terrorzelle der islamistischen Hamas angeführt, erklärte das Militär. Der Angriff auf die Journalisten wurde international kritisiert./le/DP/men