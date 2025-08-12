ROUNDUP: Insgesamt sechs Journalisten bei Angriff in Gaza getötet

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei dem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind neben dem Al-Dschasira-Reporter Anas al-Scharif noch fünf weitere palästinensische Journalisten getötet worden. Auch ein freier Reporter sei unter den Toten, teilte die Organisation Reporter ohne Grenzen mit. Damit sind es insgesamt sechs Tote, wie auch aus einer Mitteilung des Journalistenschutzkomitees CPJ hervorgeht.

Zuvor war von fünf Journalisten des arabischen TV-Senders Al-Dschasira die Rede gewesen, die am Sonntagabend bei einem gezielten Angriff auf ein Zelt für Journalisten in der Stadt Gaza getötet worden seien, darunter auch al-Scharif. Israels Militär bestätigte den Tod von al-Scharif. Der 28-Jährige habe sich als Al-Dschasira-Journalist ausgegeben, er habe aber eine Terrorzelle der islamistischen Hamas angeführt, erklärte das Militär. Der Angriff auf die Journalisten wurde international kritisiert./le/DP/men