DAX24.091 -1,1%Est505.836 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,24 -0,5%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.595 -1,1%Euro1,1744 -0,3%Öl107,5 +2,7%Gold4.701 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Weltraum-Aktien, Deutsche Telekom, BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Bayer-Aktie legt deutlich zu: Starkes erstes Quartal mit kräftigem Gewinnplus Bayer-Aktie legt deutlich zu: Starkes erstes Quartal mit kräftigem Gewinnplus
CEWE-Aktie gibt ab: Höhere Personalkosten belasten Quartalsgewinn CEWE-Aktie gibt ab: Höhere Personalkosten belasten Quartalsgewinn
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Ionos steigert Umsatz und Gewinn zu Jahresbeginn - Aktie legt zu

12.05.26 13:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
30,14 EUR 1,84 EUR 6,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
26,58 EUR 0,66 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Ein deutlicher Kundenzuwachs hat dem Internetdienstleister IONOS zu Jahresbeginn angetrieben. Der Konzern steigerte Umsatz und Gewinn. Die Prognose für 2026 wurde zudem bestätigt. Bei den Anlegern kam das sehr gut an.

Für die im MDAX gelistete Aktie ging es zuletzt um über sieben Prozent auf 30,04 Euro nach oben. Seit Jahresbeginn hat sie etwas über 12 Prozent an Wert gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten aber fast 18 Prozent eingebüßt.

Für Analyst Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays hat Ionos solide Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt. Der Umsatz habe die Erwartungen erfüllt und das operative Ergebnis (Ebitda) liege leicht über den Erwartungen. Stark sei die Entwicklung der Kundenzahl. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer liege etwas über dem Schnitt des vierten Quartals.

Die Zahl der Kunden stieg im Quartal um 180.000 auf 6,81 Millionen, wie die Tochter von United Internet am Dienstag mitteilte. Der Umsatz kletterte um 5,7 Prozent auf gut 348 Millionen Euro. Analysten hatten hier im Mittel weniger auf dem Zettel. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 7,6 Prozent.

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdiente Ionos bereinigt um Sondereffekte rund 118 Millionen Euro - 4,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Branchenexperten hatten etwas weniger erwartet. Die operative Marge sank von 34,2 auf 33,9 Prozent, was laut Mitteilung auf höhere Marketingausgaben zu Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist. Unter dem Strich stieg der Gewinn nach Anteilen Dritter um fast vier Prozent auf 52,6 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr erwartet das Ionos-Management weiter ein währungsbereinigtes Umsatzplus von circa sieben Prozent. Rückenwind verspricht sich das Unternehmen durch das starke Neukundenwachstum im Vorjahr, das auch 2026 anhalten dürfte, sowie von KI-Funktionen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll auf 530 Millionen Euro zulegen bei einer entsprechenden Marge von 37 bis 38 Prozent. 2025 wurde ein Umsatz von 1,3 Milliarden Euro erzielt bei einem bereinigten operativen Ergebnis von 485 Millionen. Die operative Marge hatte bei 36,8 Prozent gelegen./err/mne/jha/

Nachrichten zu IONOS

DatumMeistgelesen

Analysen zu IONOS

DatumRatingAnalyst
09:51IONOS OverweightBarclays Capital
27.04.2026IONOS NeutralUBS AG
25.03.2026IONOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.2026IONOS KaufenDZ BANK
20.03.2026IONOS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:51IONOS OverweightBarclays Capital
25.03.2026IONOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.2026IONOS KaufenDZ BANK
20.03.2026IONOS BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026IONOS OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.04.2026IONOS NeutralUBS AG
19.03.2026IONOS NeutralUBS AG
10.02.2026IONOS NeutralUBS AG
13.11.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen