DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 ±0,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.464 -0,4%Euro1,1386 ±0,0%Öl71,99 -3,8%Gold4.081 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Die "Qual der Wahl" - Warum Indexfonds-Anleger oft gar nicht erst anfangen Die "Qual der Wahl" - Warum Indexfonds-Anleger oft gar nicht erst anfangen
Trotz Niederlage: Dein WM-Bonus bei finanzen.net ZERO steigt auf 75 Euro Trotz Niederlage: Dein WM-Bonus bei finanzen.net ZERO steigt auf 75 Euro
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Irak: Panzer und Schüsse im Regierungsviertel von Bagdad

28.06.26 17:20 Uhr

BAGDAD (dpa-AFX) - Im hoch gesicherten Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad ist es in der Nacht zu Dutzenden Festnahmen gekommen. In sozialen Medien waren Videos zu sehen von Panzern und Militärfahrzeugen in der sogenannten Grünen Zone, wo Einrichtungen der Regierung wie auch Botschaften der USA und anderer Länder liegen. Auf Videos aus der Nacht sind auch längere Schusssalven zu hören. Die Staatsagentur INA berichtete, 47 Menschen seien festgenommen worden, darunter Regierungsbeamte und Abgeordnete des Parlaments.

INA-Berichten zufolge handelt es sich um Festnahmen wegen Vorwürfen der Korruption nach Geständnissen des früheren Vize-Ölministers Adnan al-Dschumaili. In Videos aus der Nacht war zu sehen, wie Spezialeinheiten in einige Häuser bei mutmaßlichen Razzien eindringen. Die Grüne Zone, wo viele Politiker mit ihren Familien leben, wurde vorübergehend abgeriegelt.

Neuer Regierungschef treibt Kampf gegen Korruption voran

Der neue Ministerpräsident Ali al-Saidi hat den Kampf gegen Korruption und die Veruntreuung öffentlicher Gelder zu einem seiner Hauptanliegen gemacht. Al-Dschumaili und ein früherer Gouverneur wurden bereits festgenommen. Ermittler beschlagnahmten laut Berichten bisher Gelder im Wert von umgerechnet 75 Millionen Euro, zudem Dutzende Immobilien, Autos und Goldschmuck.

Neben dem Kampf gegen Korruption könnte es sich einigen Beobachtern zufolge auch um einen Versuch des neuen Regierungschefs handeln, früh in seiner Amtszeit gegen politische Gegner vorzugehen. Al-Saidi hat das Amt vor sechs Wochen übernommen.

Die Grüne Zone ist das faktische Machtzentrum Bagdads. Militäreinsätze sind dort äußerst selten, in vergangenen Jahren kam es in der Umgebung aber immer wieder zu Protesten und gewaltsamen Zusammenstößen. Der Irak ist auch ein Schauplatz im Konflikt der USA und des Irans, der im Land großen Einfluss übt./jot/DP/he