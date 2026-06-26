ROUNDUP/Irak: Panzer und Schüsse im Regierungsviertel von Bagdad

BAGDAD (dpa-AFX) - Im hoch gesicherten Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad ist es in der Nacht zu Dutzenden Festnahmen gekommen. In sozialen Medien waren Videos zu sehen von Panzern und Militärfahrzeugen in der sogenannten Grünen Zone, wo Einrichtungen der Regierung wie auch Botschaften der USA und anderer Länder liegen. Auf Videos aus der Nacht sind auch längere Schusssalven zu hören. Die Staatsagentur INA berichtete, 47 Menschen seien festgenommen worden, darunter Regierungsbeamte und Abgeordnete des Parlaments.

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INA-Berichten zufolge handelt es sich um Festnahmen wegen Vorwürfen der Korruption nach Geständnissen des früheren Vize-Ölministers Adnan al-Dschumaili. In Videos aus der Nacht war zu sehen, wie Spezialeinheiten in einige Häuser bei mutmaßlichen Razzien eindringen. Die Grüne Zone, wo viele Politiker mit ihren Familien leben, wurde vorübergehend abgeriegelt.

Neuer Regierungschef treibt Kampf gegen Korruption voran

Der neue Ministerpräsident Ali al-Saidi hat den Kampf gegen Korruption und die Veruntreuung öffentlicher Gelder zu einem seiner Hauptanliegen gemacht. Al-Dschumaili und ein früherer Gouverneur wurden bereits festgenommen. Ermittler beschlagnahmten laut Berichten bisher Gelder im Wert von umgerechnet 75 Millionen Euro, zudem Dutzende Immobilien, Autos und Goldschmuck.

Neben dem Kampf gegen Korruption könnte es sich einigen Beobachtern zufolge auch um einen Versuch des neuen Regierungschefs handeln, früh in seiner Amtszeit gegen politische Gegner vorzugehen. Al-Saidi hat das Amt vor sechs Wochen übernommen.

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Die Grüne Zone ist das faktische Machtzentrum Bagdads. Militäreinsätze sind dort äußerst selten, in vergangenen Jahren kam es in der Umgebung aber immer wieder zu Protesten und gewaltsamen Zusammenstößen. Der Irak ist auch ein Schauplatz im Konflikt der USA und des Irans, der im Land großen Einfluss übt./jot/DP/he