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ROUNDUP: Irak und Syrien öffnen Luftraum wieder

08.06.26 17:30 Uhr

BAGDAD/DAMASKUS (dpa-AFX) - Der Irak hat seinen vorübergehend geschlossenen Luftraum nach den jüngsten Angriffen im Iran-Krieg früher als erwartet wieder geöffnet. Die aktuelle Lage werde genau beobachtet, teilte die Behörde für zivile Luftfahrt der Staatsagentur INA zufolge mit. Im irakischen Luftraum würde das "höchste Maß an Sicherheit" gelten. Eigentlich wurde im Irak wegen der jüngsten Angriffe eine Sperrung für 72 Stunden verkündet, die bis Mittwochabend gedauert hätte.

Auch Syrien hat seinen Luftraum wieder geöffnet, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf die zuständigen Behörden meldete. Der Luftverkehr sowie der operative Betrieb am internationalen Flughafen Damaskus wurden ab dem Nachmittag wieder aufgenommen. Zuvor hieß es, der Luftraum solle noch bis 23 Uhr (21 Uhr MESZ) geschlossen bleiben.

Beide Länder liegen geografisch zwischen dem Iran und Israel und damit auch in der Schusslinie im Fall gegenseitiger Angriffe der beiden Erzfeinde./jot/DP/men