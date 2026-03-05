ROUNDUP: Iran dementiert geheime Kontaktaufnahme zur CIA

TEHERAN (dpa-AFX) - Das iranische Geheimdienstministerium hat laut der Nachrichtenagentur Tasnim einen Bericht über mögliche geheime Kontakte zur Beendigung des Krieges dementiert. Anlass ist ein Bericht der "New York Times", wonach Mitarbeiter des Ministeriums einen Tag nach Kriegsbeginn indirekt über den Geheimdienst eines Drittstaates an den US-Geheimdienst CIA herangetreten seien, um mögliche Bedingungen für ein Ende des Konflikts auszuloten. Eine "informierte Quelle" bezeichnete dies laut Tasnim als falsch und Teil einer psychologischen Kriegsführung.

Die Informationen stammen laut "New York Times" von anonymen Beamten aus dem Nahen Osten und einem westlichen Land. US-Regierungsvertreter seien skeptisch, ob die Regierung von Donald Trump oder der Iran wirklich bereit für einen Ausweg seien, hieß es.

Der "Axios"-Korrespondent Barak Ravid schrieb auf der Plattform X unter Berufung auf einen US-Beamten und eine "informierte Quelle", dass der Iran in den vergangenen Tagen über arabische Golfstaaten und andere Länder in der Region Botschaften an die USA gesendet habe. Die USA hätten diese Botschaften jedoch als Quatsch abgetan und nicht darauf reagiert./da/DP/jha