DAX24.615 -0,5%Est505.947 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,8%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.496 -0,2%Euro1,1608 -0,1%Öl106,8 +1,6%Gold4.511 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Intel 855681 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX fällt zurück -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- Micron-Ausblick verspricht Rekorde -- Eutelsat, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Deere & Company trotzt dem Agrar-Zyklus: Diversifikation und Technologie zahlen sich aus! Deere & Company trotzt dem Agrar-Zyklus: Diversifikation und Technologie zahlen sich aus!
Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround? Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Iran-Krieg lässt Unternehmensstimmung der Eurozone weiter einbrechen

21.05.26 11:50 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich wegen der Folgen des Iran-Kriegs weiter verschlechtert und den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreicht. Besonders betroffen ist der Dienstleistungssektor, der unter den kriegsbedingt höheren Lebenshaltungskosten leidet. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel um 1,3 Punkte auf 47,5 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit Oktober 2023.

Der Stimmungsindikator rutschte weiter unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. Der Stimmungsdämpfer kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt eine Stagnation auf 48,8 Punkten erwartet.

Sowohl in den Industriebetrieben als auch in den Firmen des Dienstleistungssektors hat sich die Stimmung eingetrübt. Im Verarbeitenden Gewerbe bleibt der Stimmungsindikator über der Expansionsschwelle, während er bei den Dienstleistern tiefer unter die Schwelle rutschte.

In den deutschen Industriebetrieben hat sich die Stimmung stärker als erwartet eingetrübt, der Stimmungsindikator rutschte knapp unter die Expansionsschwelle. Das Stimmungsbild in den Firmen des Dienstleistungssektors fiel allerdings besser als erwartet aus. Hier ist der entsprechende Indikator ausgehend von einem niedrigen Niveau etwas gestiegen. "Das Stimmungsbild der deutschen Wirtschaft bleibt damit durchwachsen", kommentierte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen.

In Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone nach Deutschland, sorgten die Folgen des Iran-Kriegs für einen Einbruch der Unternehmensstimmung. In den französischen Dienstleistungsbetrieben fiel der Stimmungsindikator auf den tiefsten Stand seit fünfeinhalb Jahren. Damals hatte die Corona-Krise die Wirtschaft gelähmt. In den französischen Industriebetrieben brach die Stimmung ebenfalls ein und deutet auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

Die Stimmungsdaten zeigen, "dass die Wirtschaft der Eurozone immer stärker unter den Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten leidet", sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global. Das Ergebnis der Umfrage deute zudem darauf hin, dass die Wirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal um 0,2 Prozent schrumpfen dürfte.

"Das sieht nicht gut aus", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die Sperrung der Straße von Hormus werde zu einer immer größeren konjunkturellen Belastung. "Mittlerweile geht es nicht nur um höhere Energiepreise, sondern auch um physische Knappheiten", sagte Gitzel, was dann zu der deutlichen Verschlechterung des Einkaufsmanagerindex geführt habe.

Die Entwicklung im Überblick:

^

Region/Index Mai Prognose Vormonat

EURORAUM

Gesamt 47,5 48,8 48,8

Industrie 51,4 51,8 52,2

Dienste 46,4 47,8 47,6

DEUTSCHLAND

Industrie 49,9 51,0 51,4

Dienste 47,8 47,0 46,9

FRANKREICH

Industrie 48,9 52,1 52,8

Dienste 42,9 46,7 46,5°

(Angaben in Punkten)

/jkr/jsl/men