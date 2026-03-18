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ROUNDUP/Iran-Krieg: Neue Angriffe auf Schiffe im Nahen Osten

19.03.26 06:34 Uhr

ABU DHABI/DOHA (dpa-AFX) - Vor der Küste von Katar und im Golf von Oman ist jeweils ein Schiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden. Nach dem Angriff im Persischen Golf rund acht Kilometer vor dem wichtigen katarischen Gashafen Ras Laffan seien alle Besatzungsmitglieder wohlauf und in Sicherheit, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) mit.

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Bei dem Vorfall südlich des Eingangs zur Straße von Hormus im Golf von Oman brach infolge des Beschusses an Bord ein Feuer aus, wie UKMTO mitteilte. Der Angriff ereignete sich demnach etwa 20 Kilometer vor der Küste der Stadt Khor Fakkan in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Weitere Einzelheiten zu den beiden Vorfällen waren zunächst nicht bekannt.

Der von den USA und Israel angegriffene Iran hat zuletzt in der Region wiederholt Schiffe angegriffen. Die Schifffahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus, die vom Persischen Golf in den Golf von Oman führt, ist daher praktisch zum Erliegen gekommen.

Am Mittwochabend und am frühen Donnerstagmorgen griff der Iran nach Angaben aus Katar auch für den Weltmarkt bedeutende Gasanlagen in dem Golfstaat in Ras Laffan an./jbz/DP/zb