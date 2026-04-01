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ROUNDUP: Iran meldet Explosionen am Persischen Golf

08.04.26 11:12 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Beginn der Waffenruhe mit den USA und Israel hat der Iran neue Explosionen am Persischen Golf gemeldet. Sie ereigneten sich an einer Raffinerie auf der Insel Lawan, wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtete. Die Ursache war zunächst unbekannt.

Auch auf der Insel Sirri kam es zu Explosionen, wie Mehr weiter berichtete. Auf jede Aggression werde der Iran mit einer "Reue bringenden Antwort" reagieren, hieß es in dem Bericht./arb/DP/men