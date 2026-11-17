TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben erneut zwei Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Vor wenigen Stunden seien zwei Schiffe in der Meerenge auf Seeminen gefahren, hieß es in einer Erklärung der einflussreichen Militärorganisation. Es handelte sich iranischen Angaben zufolge um einen mit Öl beladenen Supertanker und ein Gastankschiff.

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Beide Schiffe seien "durch eine große Anzahl amerikanischer Kampfjets" begleitet worden, hieß es. Videos der Revolutionsgarden zeigten massive Brände auf See. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Am Nachmittag meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Marine der regulären Streitkräfte einen weiteren Vorfall, wonach ein Öltanker auf eine Seemine gefahren sein soll.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen./arb/DP/jha