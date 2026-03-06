DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.321 -1,8%Euro1,1609 -0,2%Öl84,00 +1,7%Gold5.084 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
Top News
Peter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht Peter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Iran: Raketen mit Streumunition auf Israel abgefeuert

05.03.26 23:01 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Luftstreitkräfte haben in zwei neuen Wellen Raketen auf Israel gefeuert. Dabei seien auch Gefechtsköpfe mit Streumunition zum Einsatz gekommen, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. "Raketenregen auf dem Weg nach Tel Aviv", betitelte der Rundfunk ein Video, das Leuchtspuren der sogenannten Clustermunition zeigen soll. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst.

Wer­bung

Der Einsatz von Streumunition ist international weitgehend geächtet, weil sie große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern überzieht und besonders für Zivilisten gefährlich ist. Israels Armee hatte dem Iran bereits zuvor vorgeworfen, Streubomben auf Israel abgeschossen zu haben.

In der Küstenmetropole Tel Aviv waren laute Explosionsgeräusche zu hören. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Berichten zufolge gab es Schäden durch den Einschlag von Raketenteilen. Laut der israelischen Armee war die Raketenabwehr im Einsatz, um die Geschosse abzufangen.

Der israelischen Nachrichtenseite "ynet" zufolge stürzte eine iranische Rakete am Abend auf offenem Gelände ab. Diese Rakete löste demnach keinen Raketenalarm aus. Einwohner hatten zuvor aber eine Warnung vor einem Raketenangriff auf ihre Mobiltelefone bekommen. In diesen Nachrichten, die die iranischen Angriffe ankündigen, werden die Menschen aufgefordert, sich in Schutzräume zu begeben. Meistens gibt es wenige Minuten später dann Raketenalarm./arb/DP/jha