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ROUNDUP: Iran verkündet Tod von ranghohem General

06.04.26 14:33 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat im Krieg gegen Israel und die USA den Tod eines ranghohen Generals verkündet. In einer Mitteilung erklärten die mächtigen Revolutionsgarden, dass der Leiter ihrer Geheimdienstabteilung, Generalmajor Madschid Chademi, in den früheren Morgenstunden getötet worden sei. Weitere Details nannten die Revolutionsgarden nicht.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz teilte mit, er sei vom Generalstabschef darüber informiert worden, dass die israelische Armee Chademi "ausgeschaltet" habe. Dieser sei unmittelbar verantwortlich für tödliche Raketenangriffe auf israelische Zivilisten. "Die Revolutionsgarden schießen auf Zivilisten, und wir eliminieren die Köpfe der Terroristen", sagte Katz nach Angaben seines Büros.

Die israelische Armee teilte später mit, es sei am Sonntag in Teheran auch der Kommandeur einer Spezialeinheit der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Die Al-Kuds-Brigaden sind die Auslandseinheit der iranischen Elitestreitmacht, deren offizielle Aufgabe es ist, im Ausland verdeckte Operationen auszuführen. Der Kommandeur Asghar Bagheri sei an Angriffen beteiligt gewesen, die auf israelische und amerikanische Personen weltweit abzielten, hieß es in der Mitteilung der Armee. Er habe unter anderem auch Terroranschläge auf israelische Ziele geplant. Die Vorwürfe lassen sich nicht unabhängig überprüfen./arb/DP/he