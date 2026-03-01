DAX23.990 +2,5%Est505.834 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 +3,3%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1648 +0,2%Öl91,96 +2,4%Gold5.189 +0,9%
ROUNDUP: Irans Regierung fordert Garantien für Waffenstillstand

10.03.26 10:28 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenministerium hat für den Fall eines Waffenstillstands mit den USA und Israel Sicherheitsgarantien gefordert. "Wenn ein Waffenstillstand zustande kommen oder der Krieg beendet werden soll, muss es eine Garantie geben, dass aggressive Handlungen gegen Iran nicht erneut wiederholt werden", zitierte die Zeitung "Shargh" Irans Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi. Andernfalls sei ein Waffenstillstand bedeutungslos.

"Die Islamische Republik Iran war nicht der Initiator des Krieges und der Aggression", sagte Gharibabadi dem Bericht zufolge. Irans Raketenangriffe erfolgten daher gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen nur als "legitime Selbstverteidigung", betonte der Minister.

Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf erklärte, sein Land sei nicht auf der Suche nach einem Waffenstillstand. "Wir sind überzeugt, dass man dem Aggressor ins Gesicht schlagen muss, damit er eine Lektion erhält", schrieb der frühere General auf X.

In den vergangenen Tagen hätten mehrere Länder Vermittlungsbemühungen unternommen, sagte Gharibabadi. Dazu zählten China, Russland, Frankreich sowie einige "regionale Staaten"./arb/DP/nas