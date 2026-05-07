DAX24.612 -0,2%Est506.222 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7100 +1,1%Nas25.607 +1,2%Bitcoin52.015 -0,6%Euro1,1423 +0,3%Öl72,91 -0,2%Gold4.026 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street fester -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Roblox: Nach 67 % Kurseinbruch ruft Analystenhaus Arete eine Kaufempfehlung aus - Experten sehen durch KI-Sicherheitsfeatures und Werbeumsätze neues Aufwärtspotenzial Roblox: Nach 67 % Kurseinbruch ruft Analystenhaus Arete eine Kaufempfehlung aus - Experten sehen durch KI-Sicherheitsfeatures und Werbeumsätze neues Aufwärtspotenzial
Merck KGaA: Der DAX-Riese schluckt Bio-Techne für 11 Mrd. USD und zündet gleichzeitig den KI-Chip-Turbo. Merck KGaA: Der DAX-Riese schluckt Bio-Techne für 11 Mrd. USD und zündet gleichzeitig den KI-Chip-Turbo.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Irans Vizeaußenminister im Oman für Gespräche über Meerenge

29.06.26 16:50 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi ist für Gespräche über die Straße von Hormus in den Oman geflogen. Dort traf er bei einer ersten Sitzung eines neu gegründeten Komitees den hochrangigen omanischen Diplomaten Abdulasis Al Hinai, wie Gharibabadi auf X schrieb. Es sei um aktuelle Fragen rund um die Meerenge sowie um die künftige Verwaltung der Straße von Hormus und Hoheitsrechte beider Küstenstaaten gegangen. Konkretere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Nach omanischen Angaben erörterten beide Seiten eine engere Abstimmung bei Schifffahrt und maritimen Dienstleistungen. Zugleich bekräftigten sie nach Angaben des Außenministeriums in Maskat ihr Bekenntnis zum Völkerrecht sowie zu den gemeinsamen Interessen und der Souveränität beider Anrainerstaaten.

Am Wochenende war der Konflikt zwischen den USA und dem Iran mit gegenseitigen Angriffen neu aufgeflammt. Erst vor knapp zwei Wochen hatten die Kriegsparteien ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen soll. Die Öffnung der Meerenge für die Schifffahrt ist ein zentraler Bestandteil des jüngst vereinbarten Abkommens./arb/DP/nas