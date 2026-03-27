DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9200 -4,1%Nas20.948 -2,2%Bitcoin57.987 +0,9%Euro1,1510 ±0,0%Öl112,6 +6,3%Gold4.508 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 CTS Eventim 547030 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Warnsignal am Anleihemarkt: Folgt nun die Stagflation? Experten ziehen Parallelen zu 2008 Warnsignal am Anleihemarkt: Folgt nun die Stagflation? Experten ziehen Parallelen zu 2008
Cashflow-Rebalancing bei ETFs - steueroptimiert Gewichtung ausgleichen Cashflow-Rebalancing bei ETFs - steueroptimiert Gewichtung ausgleichen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Israel: Weitere Angriffswelle auf Ziele in Teheran

28.03.26 19:51 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut Ziele der iranischen Führung in der Hauptstadt Teheran angegriffen. Eine weitere Angriffswelle sei abgeschlossen worden, teilte das Militär mit. Dabei seien Entwicklungs- und Produktionsstätten für verschiedene Waffensysteme und Luftabwehrsysteme getroffen worden.

Wer­bung

Unter den angegriffenen Zielen war dem israelischen Militär zufolge auch das Hauptquartier der iranischen Organisation der Marineindustrien. Die Institution ist unter anderem für die Entwicklung und Konstruktion von Kriegsschiffen und U-Booten zuständig.

In Israel wurde über neue Raketenangriffe aus dem Iran berichtet, in mehreren Gegenden im Süden des Landes gab es am Nachmittag (Ortszeit) Raketenalarm. Iranische Geschosse schlugen Medienberichten zufolge im Gebiet der Rot-Meer-Hafenstadt Eilat ein. Zunächst war nicht klar, ob es Verletzte oder Schäden gab./rme/gm/DP/nas