DAX24.995 +1,0%Est506.268 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,5800 -4,3%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.185 -2,8%Euro1,1372 +0,1%Öl74,94 +2,5%Gold4.025 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Aktien von Sandisk, Western Digital, ASML & Co. im Aufwind: Micron löst globale Chip- und Speicher-Erholungsrally aus Aktien von Sandisk, Western Digital, ASML & Co. im Aufwind: Micron löst globale Chip- und Speicher-Erholungsrally aus
Cerebras-Aktie tiefrot: Cathie Wood greift jetzt massiv zu - das steckt dahinter Cerebras-Aktie tiefrot: Cathie Wood greift jetzt massiv zu - das steckt dahinter
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Israelische Armee tötet sechs Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon

25.06.26 22:30 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der von ihr festgelegten "Sicherheitszone" im Südlibanon sechs Mitglieder der Hisbollah-Miliz getötet. Diese hätten für die Soldaten eine Gefahr dargestellt, teilte die Armee mit. Es habe sich um zwei Zwischenfälle gehandelt.

Eigentlich herrscht zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah im Libanon seit vergangenem Freitag eine Waffenruhe. Zuletzt wurde die Feuerpause nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen von beiden Seiten weitgehend eingehalten.

Israel kontrolliert aber im Südlibanon ein "Sicherheitszone", die rund sechs Prozent des libanesischen Territoriums umfasst. Die Armee hat erklärt, dass sie gegen Gefahren für Soldaten sowie Bürger in Nordisrael vorgehen werde. Der Libanon betrachtet die Zone als völkerrechtswidrig besetztes Gebiet.

NNA meldete auch, dass die israelische Armee Häuser in dem Ort Ain Arab nahe der Grenze zu Israel niedergebrannt habe. Bereits am Mittwoch gab es Berichte, dass die Bewohner aufgefordert wurden, ihre Häuser dort zu verlassen. Das israelische Militär äußerte sich dazu zunächst nicht.

In der US-Hauptstadt gehen unterdessen direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon weiter. Dabei soll die Waffenruhe gefestigt werden. Die libanesische Regierung will vor allem auch einen Abzug der israelischen Truppen erzielen. Israel will eine Entwaffnung der Hisbollah durchsetzen. Die israelische Regierung hatte zuletzt mehrmals betont, erst bei einer vollständigen Entwaffnung der Hisbollah aus dem Nachbarland abzuziehen./arj/DP/stw