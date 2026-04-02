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ROUNDUP/Israelisches Militär: erneute Raketenangriffe aus dem Iran

04.04.26 09:34 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat in der Nacht mehrfach Raketenangriffe aus dem Iran gemeldet. Aus Zentralisrael seien zudem Berichte über Einschläge eingegangen, teilte die Armee später auf Telegram mit. Such- und Rettungskräfte seien auf dem Weg dorthin. Demnach waren die Abwehrsysteme in der Nacht im Einsatz. Die Bewohner der betroffenen Gebiete waren per Handy-Mitteilung angewiesen worden, während der Angriffe die Schutzräume aufzusuchen.

Zuvor war es am Abend in der iranischen Hauptstadt Teheran zu neuen schweren Angriffen gekommen.

Israel und die USA hatten Ende Februar den Iran gemeinsam angegriffen. Seitdem wurden Dutzende führende Vertreter aus Militär und Politik getötet, aber auch viele Zivilisten. Der Iran reagiert seither mit Raketenangriffen auf Israel und arabische Staaten am Golf./gma/DP/zb