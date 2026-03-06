ROUNDUP: Israels Armee meldet weiteren Raketenangriff des Irans

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Auch eine Woche nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran feuert die Islamische Republik weiter Raketen auf Israel. In der Nacht meldete die israelische Armee einen weiteren Angriff aus dem Iran, die Luftabwehr war im Einsatz. Bald darauf gab die Armee wieder Entwarnung, die Bevölkerung dürfe die Schutzräume wieder verlassen, hieß es.

Bereits zuvor hatte die Armee wiederholt Raketenangriffe des Irans gemeldet. Israels Luftwaffe begann in der Nacht ihrerseits eine neue breite Welle an Angriffen auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran. Iranische Staatsmedien verbreiteten Aufnahmen von gewaltigen Bränden an Teherans internationalem Flughafen Mehrabad./ln/DP/zb