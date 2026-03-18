ROUNDUP: Israels Luftwaffe greift iranische Elite-Milizen in Teheran an

TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Armee bombardiert nach der von ihr verkündeten Tötung des Kommandeurs der iranischen Basidsch-Einheiten weiter Ziele dieser Miliz in Teheran. Die israelische Luftwaffe habe in den vergangenen Stunden Mitglieder dieser paramilitärischen Elite-Einheiten angegriffen, die an mehr als zehn verschiedenen Positionen in der iranischen Hauptstadt aktiv gewesen seien, teilte das israelische Militär am Abend mit. Zu möglichen Opfern machte die Armee zunächst keine Angaben. Sie drohte mit weiteren Angriffen.

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Sie hatte zuvor erklärt, sie habe den Kommandeur der Basidsch-Einheiten, Brigadegeneral Gholamresa Soleimani, getötet. Unter dessen Führung seien sie für die blutige Niederschlagung der Proteste im Iran im Januar verantwortlich. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten den Tod Soleimanis und schworen Blutrache.

Soleimanis Tötung sowie die jüngsten Angriffe fügten den Fähigkeiten der Miliz "erheblichen und anhaltenden Schaden" zu, hieß es weiter. Israels Armee hatte im Laufe des Iran-Kriegs eigenen Angaben zufolge unter anderem bereits Kontrollzentren der Miliz angegriffen. Diese habe daraufhin ihre Aktivitäten in andere Zentralen verlegt, die das Militär dann ebenfalls ins Visier genommen habe, erklärte Israels Armee nun. Israel warf der Miliz zudem vor, im öffentlichen Raum im Zentrum von Teheran zu agieren. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen./cir/DP/stw