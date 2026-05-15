DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -0,6%Nas26.225 -1,5%Bitcoin67.261 -1,1%Euro1,1625 ±0,0%Öl109,3 +3,4%Gold4.538 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Israels Militär bestätigt Tod von Hamas-Chef im Gazastreifen

16.05.26 16:45 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet haben den Tod des Militärchefs der Hamas im Gazastreifen, Iss al-Did al-Haddad, bei einem israelischen Luftangriff am Vortag bestätigt. Al-Haddad wurde in einer Mitteilung als einer der Architekten des Terrorangriffs am 7. Oktober 2023 bezeichnet. Bei dem Angriff töteten Terroristen der Hamas und andere Islamisten rund 1.200 Menschen in Israel und verschleppten mehr als 250 in den Gazastreifen.

Al-Haddad war nach der Tötung von Mohammed Sinwar zum Militärchef der Hamas im Gazastreifen aufgerückt. Nach israelischen Militärangaben gehörte er zu den dienstältesten Kommandeuren der Hamas. Er habe sich der Terrororganisation in ihrer Gründungsphase angeschlossen, hieß es. Israel hat eine Reihe politischer und militärischer Führer der Hamas gezielt getötet.

Auch die Hamas bestätigte in einer Stellungnahme der Kampfbrigaden der Organisation den Tod al-Haddads. Zuvor hatte bereits seine Familie berichtet, dass al-Haddad, seine Frau und eine seiner Töchter bei dem israelischen Angriff in einem Stadtteil von Gaza am Freitag ums Leben gekommen sei. Al-Haddad wurde am Nachmittag in Gaza beigesetzt. Vor dem Trauerzug trugen Menschen Porträts des Hamas-Kommandeurs, dessen Leichnam in eine Hamas-Fahne gehüllt war./czy/edr/DP/mis