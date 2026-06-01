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ROUNDUP: Israels Präsident streckt Libanon 'Hand zum Frieden' aus

10.06.26 21:13 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Präsident Izchak Herzog hat sich mit einer Friedensbotschaft in arabischer Sprache an das libanesische Volk gewandt. "Von der Nordgrenze (Israels) strecke ich die Hand zum Frieden aus, dem libanesischen Präsidenten und dem libanesischen Volk", sagte Herzog. Der Libanon müsse frei sein vom Einfluss der proiranischen Hisbollah-Miliz, des Irans und von Terrororganisationen und als freier und souveräner Staat existieren, forderte er.

"Ich träume davon, nach Beirut zu fahren", sagte Herzog weiter. Dieser Traum könne Wirklichkeit werden, "aber nur, wenn die Zukunft des Libanons in Beirut und nicht in Teheran bestimmt wird".

Auch der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu veröffentlichte später eine Botschaft mit ähnlichem Inhalt. "Israel befindet sich nicht im Krieg mit euch", sagte er den Menschen im Libanon. "Wir befinden uns im Krieg mit der Hisbollah, die euer Land als Geisel genommen hat, die im Auftrag Irans handelt und euer Territorium nutzt, um Terrorangriffe gegen Israel zu starten." Israel habe bislang fast 10.000 Hisbollah-Kämpfer "ausgeschaltet", sagte Netanjahu ferner. "Israel möchte Frieden mit euch. Ergreift eure Zukunft." Netanjahu sagte: "Sobald die Hisbollah zerschlagen ist, sind die Möglichkeiten grenzenlos. Sie reichen bis in den Himmel."

Gegenseitiger Beschuss trotz Waffenruhe-Erklärung

Ungeachtet einer Waffenruhe greifen sich Israel und die Hisbollah weiterhin gegenseitig an. Das israelische Militär ist weiterhin mit Truppen im Libanon präsent und rückte zuletzt auch immer weiter vor. Bei Gesprächen zwischen israelischen und libanesischen Repräsentanten in Washington über eine dauerhafte Waffenruhe hat es bisher keinen Durchbruch gegeben.

Der Libanon und Israel pflegen keine diplomatischen Beziehungen und haben nie ein Friedensabkommen geschlossen. Seit April sprechen israelische und libanesische Regierungsvertreter zum ersten Mal seit 1983 auf politischer Ebene direkt miteinander./le/DP/men