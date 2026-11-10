ROUNDUP/IW: Unternehmen erwarten keinen Aufschwung im nächsten Jahr

10.11.26 11:44 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Unternehmen in Deutschland rechnen nach einer Umfrage trotz zuletzt besserer Geschäfte nicht mit einem Aufschwung im nächsten Jahr. "Das Strohfeuer der Konjunktur erlischt im kommenden Jahr schon wieder", sagte der Konjunkturchef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Grömling, der "Rheinischen Post".

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Das Institut hatte im Oktober gut 1.000 Unternehmen befragt - Ergebnis: "Die privaten Unternehmen der deutschen Wirtschaft verharren in der längsten Phase negativer Erwartungen seit 2005 - und das bei Produktion, Beschäftigung und Investitionen", wie Grömling erklärte. Deutschland sollte nicht auf Besserung von außen offen. Umso wichtiger sei jetzt, die anvisierten Reformen umzusetzen.

32 Prozent der Unternehmen gehen demnach davon aus, dass die Beschäftigung bei ihnen im kommenden Jahr sinken wird. Bei der vergleichbaren Umfrage im Frühjahr waren es 29 Prozent, vor einem Jahr 36 Prozent. Nur 17 Prozent der befragten Unternehmen planen derzeit für 2027 mit einer größeren Belegschaft.

Produktionserwartungen fallen negativ aus

Auch die Produktionserwartungen haben sich nicht verbessert. 80 Prozent der Firmen rechnen damit, 2027 weniger oder rund genauso viel zu produzieren wie in diesem Jahr. Die Industrie schneidet hier besser ab als Gesamtwirtschaft, Dienstleistungssektor und Bauwirtschaft. Dort ging der Anteil der Unternehmen mit negativen Erwartungen von 15 auf 5 Prozent stark zurück. Knapp 23 Prozent, und damit ähnlich viele wie im Frühjahr, rechnen mit einem Produktionszuwachs.

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Laut Umfrage wollen 39 Prozent der Unternehmen 2027 weniger investieren, lediglich 25 Prozent mehr. Am stärksten ist die Neigung bei wirtschaftlichen Dienstleistern, wo 27 Prozent mehr Investitionen planen. In der Bauwirtschaft hingegen wollen 44 Prozent weniger investieren.

Das IW wird von Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden sowie Einzelunternehmen finanziert. Das Institut geht nach seiner jüngsten Prognose davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 1,2 Prozent wächst. Für nächstes Jahr hat es ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes um knapp ein Prozent vorhergesagt. Damit werde zumindest eine "langwierige Schockstarre" überwunden, hieß es im September. Es blieben aber viele Unberechenbarkeiten./bf/cr/DP/jha